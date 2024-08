- Une maison unifamiliale et un incendie de forêt à Marienberg

Une maison individuelle avec une remise et un garage est en feu dans le quartier de Marienberger à Pobershau (Erzgebirgskreis). Les quatre habitants de la maison ont pu s'échapper sains et saufs le mercredi matin et n'ont pas été blessés, selon la police de Chemnitz. Les flammes se sont ensuite propagées à une forêt voisine. La taille de la zone sinistrée n'a pu être déterminée Initially.

Le centre de commande à Chemnitz a demandé à la population le matin de garder fenêtres et portes fermées en raison du fort développement de la fumée et des odeurs désagréables.

Les flammes de la maison en feu ont finalement atteint et embrasé des parties de la forêt environnante. Des témoins ont rapporté avoir vu d'épais panaches de fumée s'élever dans le ciel, alimentés par l'intense incendie.

