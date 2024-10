Une magnifique exposition devant le tribunal de la vidéo de l'assassinat du juge du Kentucky, a servi de preuve, propulsant l'affaire du shérif vers un grand jury.

Shawn "Mickey" Stines, 43 ans, qui a récemment démissionné de son poste de shérif du comté de Letcher et était en cour pour une audience, a été vu en uniforme de prisonnier et menotté alors que l'accusation présentait des preuves concernant son implication présumée dans le meurtre du juge de district Kevin Mullins, 54 ans.

Le juge Rupert Wilhoit a estimé qu'il y avait des motifs suffisants pour soumettre l'accusation de meurtre au premier degré à un grand jury. Les avocats de la défense n'ont pas nié que Stines était celui qui avait tiré sur Mullins, mais ont soutenu que Stines était confronté à un "stress émotionnel extrême" au moment des faits.

"Je pense qu'ils ont établi un motif probable pour homicide involontaire, mais pas pour meurtre", a déclaré l'avocat de la défense Jeremy Bartley au juge lors de l'audience.

Stines a plaidé non coupable à l'accusation de meurtre au premier degré lors de sa comparution la semaine dernière.

Une vidéo de surveillance de la chambre du juge, sans son, semble montrer Mullins se cachant derrière son bureau alors que Stines tire plusieurs coups de feu. Avant de quitter la pièce, Stines semble remarquer que Mullins bouge à nouveau et tire plusieurs coups de feu supplémentaires.

Alors que la vidéo était diffusée, Stines a détourné le regard de l'écran, puis a baissé les yeux. Des sanglots et des gémissements audibles ont été entendus dans la galerie, située du côté de l'accusation de la salle d'audience.

La vidéo n'a été diffusée que pendant 20 secondes en cour, mais la police de l'État du Kentucky a confirmé que la bande complète, qui n'a pas été diffusée, était beaucoup plus longue.

Stines et Mullins ont déjeuné ensemble avec un groupe avant la fusillade, et aucun témoin n'a rapporté de tension dans leur conversation, selon Clayton Stamper, le seul témoin qui a témoigné lors de l'audience et un détective de la police de l'État du Kentucky. Cependant, des témoins au déjeuner ont rapporté que Mullins avait suggéré de se rencontrer en privé dans sa chambre.

L'accusation n'a pas fourni de mobile pour la fusillade, mais Stamper a témoigné que Stines avait parlé à sa fille sur son propre téléphone, puis avait demandé à voir le téléphone de Mullins, ce que le juge avait accepté.

Selon Stamper, la vidéo complète montre Stines se levant et commençant à tirer quelques secondes seulement après avoir regardé le téléphone de Mullins.

"J'ai été informé que le shérif Stines avait essayé de contacter sa fille à l'aide de son propre téléphone et du téléphone du juge", a déclaré Stamper. Il a également confirmé que les registres téléphoniques indiquaient que le téléphone du juge avait appelé le téléphone de la fille de Stines Previously.

Stines s'est rendu aux forces de l'ordre peu de temps après la fusillade et a fait une déclaration confuse, selon Stamper.

"Un des autres officiers présents a rapporté que Stines a dit : 'Ils essaient d'enlever ma femme et mon enfant'", a déclaré Stamper.

Selon Stamper, lorsque Stines est arrivé sur les lieux de la fusillade, il était "principalement calme" et a simplement demandé à être traité équitablement.

L'audience s'est tenue à West Liberty, dans le Kentucky, à environ 160 kilomètres du tribunal du comté de Letcher où Mullins a été assassiné.

Depuis que Mullins était celui qui présidait normalement les audiences préliminaires pour les crimes dans le comté de Letcher, un juge spécial a été nommé pour superviser l'affaire.

L'audience a eu lieu le lendemain de la prise d'effet de la démission de Stines en tant que shérif, comme

