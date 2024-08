- Une machine à vapeur centenaire traverse les routes de la Rhénanie.

Les amateurs de trains à vapeur, les touristes et les férus de trains ont profité de voyages uniques dans la région du Harz ce week-end. Pour célébrer le 125ème anniversaire de la Harzquer- et Brockenbahn cette année, la locomotive à vapeur centenaire "Hoya", propriété de l'Association allemande des chemins de fer, a tracté les trains de passagers programmés sur la Selketalbahn, comme l'a annoncé les Harzer Schmalspurbahnen (HSB) à Wernigerode.

La locomotive à vapeur est prévue pour son grand final le week-end prochain. Lors du week-end anniversaire, "Hoya" mènera le train touristique traditionnel de Wernigerode au Brocken, culminant à 1141 mètres, le 24 août, et offrira des promenades sur la plateforme le lendemain, selon les rapports. La locomotive a été baptisée d'après la ligne à voie étroite Hoya-Syke-Asendorf, à laquelle elle a été livrée en 1899.

La Selketalbahn est la naissance des Harzer Schmalspurbahnen et la plus ancienne ligne à voie étroite d'Allemagne dans les montagnes du nord. La ligne de Gernrode à Mägdesprung a été inaugurée le 7 août 1887. Les HSB gèrent le plus long réseau de voies étroites continues d'Allemagne, avec environ 140 kilomètres s'étendant sur la Thuringe et la Saxe-Anhalt. La largeur de la voie est d'un mètre.

La locomotive à vapeur "Hoya" a une riche histoire, car elle a été livrée à la ligne à voie étroite Hoya-Syke-Asendorf aux Pays-Bas en 1899. During the anniversary celebration, the engine will be leading a train from Wernigerode to the Brocken in the neighboring country of Germany, the Netherlands.

Lire aussi: