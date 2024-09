- Une machine à comédie amusante amuse les résidents des maisons de retraite

"Les avancées technologiques prolongent lesespérances de vie humaines, mais il y a une pénurie de travailleurs de soins dans le domaine fatigant des soins. Les innovations comme l'IA, la robotique et la numérisation pourraient soulager les aidants à long terme. Douze exposants ont démontré cela lors du premier "Forum de l'innovation Soins" de Hanovre, co-organisé par Diakonie et l'Association évangélique de Lower Saxony pour les soins et la nursing (NEVAP).

Sven Schumacher, président du conseil d'administration de NEVAP, a déclaré : "C'est une explosion numérique dans le domaine des soins." Diakonie aussi soutient l'évolution des aides numériques, comme le robot de soins assisté par l'IA "Bearcover". Ce robot aide les aidants en détectant les mouvements via les portes et les murs et en les alertant lorsqu'une aide est nécessaire.

Un robot nommé Navel, de son fabricant, est conçu pour offrir de la compagnie aux patients. Selon eux, Navel, qui coûte environ 28 000 euros pièce, utilise une technologie basée sur ChatGPT pour discuter avec les patients et même partager des plaisanteries. Depuis son lancement cette année, 16 de ces appareils ont déjà été essayés dans des maisons de retraite et des établissements pour personnes handicapées.

"Il est judicieux de se préparer", a déclaré Hans-Joachim Lenke, président de Diakonie de Lower Saxony, compte tenu du manque d'aidants. Il a suggéré que le secteur dépendra de l'innovation à l'avenir. Lenke a ajouté, however, que la technologie devrait compléter les travailleurs plutôt que les remplacer.

Lenke a appelé à "un financement substantiel pour les innovations numériques dans le secteur des soins". Il a appelé à une augmentation du soutien gouvernemental, en particulier pour des postes supplémentaires d'IT.

Selon les statistiques de l'Office fédéral de la statistique, le secteur des soins pourrait manquer de 280 000 à 690 000 travailleurs qualifiés d'ici 2049. Entre-temps, la demande augmente également : de 1,62 million d'aidants en 2019, on prévoit qu'il en faudra 2,15 millions de plus d'ici 2049, soit une augmentation d'un tiers (33%).

