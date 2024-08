Une lueur inhabituelle illumine l'horizon nocturne.

During la nuit, un phénomène aérien éclairé a traversé le ciel du sud de l'Allemagne. Certains utilisateurs de la plateforme X ont spéculé que ce spectacle était un météore. Cependant, les professionnels proposent une autre explication.

Les habitants de différentes régions allemandes ont probablement été fascinés par l'apparition soudaine d'une traînée lumineuse dans le ciel nocturne. Diverses vidéos d'un objet aérien non identifié ont été diffusées sur X, prétendument visible dans le sud de l'Allemagne autour de 21h30. Il y a également des témoignages en provenance de Suisse, de France et d'Italie concernant l'objet mystérieux et lumineux qui a traversé le ciel. Sur certaines vidéos X, il semble composé de plusieurs objets volants.

La question de ce qu'ils venaient de voir a été soulevée parmi les utilisateurs de X. Un avion semble peu probable, car l'objet était trop rapide, mais pas assez pour être une comète. Plusieurs utilisateurs ont suggéré que c'était un météore.

Cependant, Fabian Mathis, président de la Société astronomique de Zurich, n'est pas convaincu qu'il s'agissait d'un météore classique. "Compte tenu de sa vitesse relativement modérée et de la manière dont il s'est divisé, je pense qu'il s'agit probablement de déchets spatiaux ou de quelque chose de similaire", a-t-il déclaré au média suisse Blick.

L'expert spatial Men J. Schmidt de Saint-Gall, qui a lui-même assisté à l'événement, a informé Blick : "Une explication plausible est qu'il s'agissait de fragments d'un satellite ou d'une fusée". De tels objets tombent naturellement sur Terre.

Selon "Météo Express", un service météorologique pour la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et l'Andorre, la traînée était visible en France. Le service météorologique écrit sur les enregistrements partagés sur X de l'incident qu'il s'agissait de la "décomposition d'un satellite".

Les utilisateurs de X proposent que la ré-entry de

Lire aussi: