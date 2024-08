- Une lionne de télévision en deuil se souvient de sa progéniture décédée.

Le lundi, Dagmar Wöhrl (70) a rendu hommage à son fils décédé, Emanuel, sur Instagram. Emanuel est tragiquement décédé à l'âge de 12 ans le 1er juillet 2001, après être tombé d'un toit. "Aujourd'hui, il y a 37 ans, tu as mis fin à notre bonheur, à notre famille, et tu m'as rendue extrêmement fière", a écrit la femme d'affaires et investisseuse dans son post Instagram, marquant l'anniversaire de son fils. Elle a poursuivi : "Aujourd'hui, je me retrouve à regarder tes photos et à me rappeler. J'essaie d'être forte et de célébrer ce jour avec joie, mais cette lourde tristesse m'envahit soudainement."

"Santé, Manu !"

Wöhrl ne peut s'empêcher de se poser des questions qui la hantent jusqu'à son dernier souffle, souhaitant avoir une autre chance de voir son fils. "Si seulement je pouvais voir ton visage aujourd'hui. Aurais-tu fondé une famille ? Serais-tu parti à l'étranger ? Quel métier aurais-tu choisi ?" Les souvenirs de son fils, "son rire et son esprit vif", sont "un phare radieux qui m'éclaire dans les périodes sombres", a-t-elle écrit. "Tu as une place spéciale dans mon cœur, un espace que personne d'autre ne pourra jamais remplir." Son post s'est terminé par : "Joyeux anniversaire, Manu ! Que le ciel se réjouisse en ton honneur. Avec tout mon amour, Maman."

Emanuel est né en 1988, premier enfant de Dagmar Wöhrl et de l'entrepreneur Hans Rudolf Wöhrl (76), qui se sont mariés en 1984. Le couple a été béni avec deux garçons, Marcus né en 1985, et Emanuel en 1988.

Dagmar Wöhrl est investisseuse dans l'émission de télévision allemande "Die Höhle der Löwen" depuis 2017. Dans l'émission, les entrepreneurs espèrent obtenir un investisseur pour leurs idées innovantes. La 16e saison, qui marque également le 10e anniversaire de l'émission, sera diffusée le 2 septembre.

Malgré ses efforts pour célébrer l'anniversaire d'Emanuel avec joie, la peine de Dagmar est revenueSuddenly, making the day bittersweet. Les souvenirs du rire et de l'esprit vif d'Emanuel ont apporté un réconfort momentané, mais le vide laissé par sa perte était toujours palpable.

