- Une liaison romantique entre David Jackson et Lisa Mieschke

Launion romantique entre l'ex-"Bachelor" David Jackson (34 ans) et la candidate de "Bachelor" Lisa Mieschke (33 ans) est révolue. Jackson a annoncé cette nouvelle émouvante dans un post Instagram désormais supprimé. Selon la déclaration de Mieschke sur son histoire Instagram, rapportée par Bild, la rupture a été initiée par Jackson et s'est déroulée par téléphone, ce qui a été particulièrement difficile pour elle. "Je me suis juste sentie pas assez importante", a-t-elle déclaré.

Dans le post Instagram, Mieschke a également fait allusion à des problèmes persistants entre eux. Elle avait tenté de discuter de "certains événements qui n'étaient pas en ma faveur" depuis fin juin, mais ces discussions n'ont jamais abouti. Au lieu de cela, Jackson l'a appelée mardi dernier pour mettre fin à la relation.

Mieschke a tout donné : voyage impromptu à Dubai pour une dernière discussion

Ce geste était difficile compte tenu du fait que, malgré leur relation principalement à distance, ils se trouvaient tous les deux en Allemagne à ce moment-là. Le manque de conversation en face à face a déplu à Mieschke, l'incitant à faire un geste dramatique : "Je suis même allée à Dubai et je suis passée chez lui. Nous avons discuté." Cependant, ce voyage n'a pas réussi à changer le cours de la rupture.

Mieschke a depuis supprimé son histoire Instagram, déclarant que "beaucoup de gens sont déjà en train de propager des inexactitudes". Elle a affirmé que le sujet était maintenant clos pour elle. Jackson n'a pas encore commenté la rupture. Dans son histoire Instagram actuelle, il promeut des livres de développement personnel et fait du sport.

La relation entre Jackson et Mieschke a également laissé les téléspectateurs du spectacle RTL de 2023 bouche bée. Despite Mieschke n'ayant pas reçu la dernière rose du Bachelor, ils ont annoncé leur union lors de la "Grande Réunion" d'après-spectacle.

