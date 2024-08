- Une lettre touchante pour mon fils Rocco.

La chanteuse et mère de six enfants Madonna (65) a souhaité un joyeux anniversaire à son fils aîné Rocco Ritchie (24) avec des mots tendres. Leur fils, qu'elle a avec le réalisateur Guy Ritchie (55), a fêté ses 24 ans dimanche (11 août). "Je t'aime - pour toujours et à jamais", lui promet-elle sur son post Instagram.

"Merci de m'avoir choisie à nouveau"

"Joyeux anniversaire Rocco - le long et sinueux chemin à travers toutes tes humeurs et tes changements a été tumultueux et plein de surprises", écrit la reine de la pop dans son message d'anniversaire. Cependant, la curiosité et l'art de Rocco ont toujours maintenu leur lien. "Heureusement pour l'art. Heureusement pour toi", ajoute-t-elle. "Nous avons été ensemble à travers de nombreuses vies. Merci de m'avoir choisie à nouveau."

Elle partage 20 photos avec son message. Les fans peuvent regarder Rocco grandir. La première photo montre déjà le lien entre elle et son fils : la chanteuse le serre dans ses bras alors qu'il l'embrasse sur le front. Les clichés montrent également que Rocco a trouvé sa passion dès son jeune âge. On le voit plusieurs fois avec un pinceau à la main devant une toile. Elle affiche également fièrement deux de ses œuvres dans le post.

Madonna partage son amour pour l'art

Ce n'est pas la première fois que la chanteuse de "Like a Prayer" montre publiquement son soutien à l'artiste. En avril, elle a partagé des photos d'elle-même et de ses quatre autres enfants lors de l'une des expositions de Rocco. Elle était "si fière" de profiter de ses peintures pendant sa soirée libre, commentant la série de photos. "Si fière !" s'est-elle exclamée à propos du succès de son fils. Outre Rocco, elle a un autre enfant biologique, sa fille Lourdes Leon (27). Madonna est également la mère adoptive de son fils David Banda (18), de sa fille Mercy James (18) et des jumelles Stella et Estere (11).

