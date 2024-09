Une lenteur temporaire attendue sur le marché du travail

À l'arrivée de l'automne, le marché du travail est généralement revigoré. Cependant, les performances économiques décevantes ont incité les entreprises à reporter les nouveaux embauches, entraînant une augmentation du chômage. L'agence pour l'emploi a lancé un avertissement : si l'économie ne se remet pas sur pied, le chômage pourrait atteindre un niveau record de la décennie.

La baisse du marché du travail allemand, due à la mauvaise santé de l'économie, a persisté tout au long du mois de septembre. Les chiffres du chômage ont augmenté. L'Agence fédérale pour l'emploi a déclaré qu'un total de 2 806 000 personnes étaient au chômage, soit une augmentation de 179 000 par rapport à l'année précédente. La directrice de l'agence, Andrea Nahles, a exprimé son inquiétude, déclarant : "La reprise automnale du marché du travail est plus lente cette année."

À moins que des mesures correctives ne soient prises, le chômage devrait augmenter d'ici la fin de l'année. Et il y a une chance que nous dépassions à nouveau la barre des trois millions au printemps, si les choses restent telles quelles, a déclaré l'ancien ministre du Travail. "C'est simplement une prévision", a-t-il souligné, "mais elle pourrait bien se réaliser." Selon la série chronologique de l'Agence fédérale pour l'emploi, le chiffre du chômage n'a pas dépassé la barre des trois millions depuis février 2015, avec 3 017 000 personnes.

Sur un mois, le nombre de personnes au chômage a diminué de 66 000. Cependant, cette diminution était inférieure à la normale pour ce mois-ci. Le taux de chômage a légèrement diminué à 6,0 %, mais il a augmenté de 0,3 point par rapport à l'année précédente. La mauvaise performance du marché du travail n'a pas faibli tout au long de l'année. L'Agence fédérale pour l'emploi attribue cela principalement à la stagnation économique de l'Allemagne.

Le mois de septembre, après les vacances d'été et le début de la nouvelle période de formation, est généralement marqué par une reprise automnale habituelle. Cependant, après avoir tenu compte des fluctuations saisonnières, le nombre de personnes au chômage a en réalité augmenté de 17 000 en septembre par rapport à août, selon les données de l'Agence fédérale pour l'emploi. De plus, 890 000 personnes ont touché des allocations de chômage en septembre, soit une augmentation de 107 000 par rapport à l'année précédente.

Le marché du travail allemand a montré des signes de stagnation économique même en août. Le chômage et le sous-emploi ont continué d'augmenter pendant les vacances d'été. On espérait que la situation se redresserait à partir de septembre.

En comparant les États fédéraux, Brême affiche le taux de chômage le plus élevé, avec un taux de 11,1 %, suivi de Berlin avec 9,8 %. À l'inverse, la Bavière se targue du taux de chômage le plus bas, avec 3,8 %, tandis que les États libres de Thuringe et du Brandebourg sont les moins touchés de l'Est de l'Allemagne, tous deux avec un taux de chômage de 6,1 %.

