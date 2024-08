- Une légère baisse de température est prévue dans la Rd-West

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, on prévoit une légère baisse de la température en milieu de semaine. Le mardi, selon le DWD, les températures varieront entre 25 et 28 degrés, avec un mélange de périodes ensoleillées et nuageuses. Des averses sont attendues en soirée et se poursuivront jusqu'à la nuit de mercredi.

Le mercredi, selon le DWD, quelques averses éparses sont prévues. Les températures sont prévues entre 17 et 22 degrés. La nuit de mercredi à jeudi devrait rester sèche.

