Une légende est née : Kirsten Neuschäfer devient la première femme à remporter la course historique des Golden Globes

Neuschäfer et 15 autres concurrents, tous des hommes, sont partis des Sables-d'Olonne, en France, le 4 septembre 2022, avec pour objectif de faire le tour du monde par les cinq Grands Caps avant de revenir dans la ville côtière de l'ouest de la France.

Les participants courent en solitaire, sans escale, dans des bateaux qui rappellent l'âge d'or de la navigation en solitaire - les voiliers doivent avoir été conçus avant 1988 et être dépourvus d'instruments électroniques ou de pilote automatique.

La course est basée sur la Sunday Times Golden Globe Race de 1968-69, qui a vu Sir Robin Knox-Johnston devenir la première personne à faire le tour du monde en solitaire sur son bateau Suhaili, sans s'arrêter.

Lorsque le Sud-Africain Neuschäfer a franchi la ligne d'arrivée jeudi, seuls deux autres marins étaient en passe de terminer la course sans s'arrêter.

Après avoir terminé avec un temps officiel de 233 jours, 20 heures, 43 minutes et 47 secondes, Neuschäfer a déclaré que son bateau -Minnehaha- avait été son "compagnon" tout au long de l'aventure.

"Je lui ai beaucoup parlé. Je me suis même fâchée avec elle, mais je l'aime beaucoup", a expliqué la gagnante à Sail-World. "C'est un bateau rapide, élégant, sur lequel j'ai beaucoup travaillé pendant un an. J'ai eu la volonté de gagner dès que je me suis inscrit à la course et j'ai fait tous mes préparatifs en conséquence".

Neuschäfer a également abordé la question du genre, étant donné qu'elle était la seule femme dans la course : "Je voulais gagner, mais pas en tant que femme. Je ne voulais pas être dans une catégorie à part, mais concourir sur un pied d'égalité avec tous les autres skippers".

Le maire des Sables-d'Olonne, Yannick Moreau, a salué l'ampleur de l'exploit de Neuschäfer, âgée de 40 ans.

"La seule femme au départ de l'événement sportif le plus long du monde est arrivée en tête et est devenue une légende. C'est un véritable moment historique que nous venons de vivre aux Sables-d'Olonne", a déclaré M. Moreau.

"Par son exploit sportif, son courage, son héroïsme ? Kirsten est devenue un modèle et une référence mondiale. Aux Sables d'Olonne, nous sommes heureux et fiers de voir naître sa légende".

Non seulement Neuschäfer a gagné, mais pendant la course, la Sud-Africaine s'est détournée de sa route pour porter secours à un autre concurrent, Tapio Lehtinen.

Le bateau de Lehtinen a coulé et le skipper finlandais est resté bloqué pendant plus de 24 heures dans le sud de l'océan Indien. Le futur vainqueur a été le premier à rejoindre Lehtinen et à secourir son concurrent.

"Nous avons bu un rhum ensemble, puis nous l'avons renvoyé à son bon plaisir... Pas besoin de félicitations pour le sauvetage, tout le monde ferait la même chose pour un autre marin, merci les gars pour la coordination", a déclaré Neuschäfer sur le site web de la course.

Source: edition.cnn.com