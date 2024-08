- Une légende du club devient l'entraîneur de Miro Klose

Une "légende" du "Club" revient à 1. FC Nürnberg et rejoint l'équipe d'entraîneurs de Miroslav Klose. Javier Pinola sera entraîneur adjoint pour l'équipe de deuxième division, qui affrontera FC Schalke 04 ce samedi (13h00) sans l'Argentin. Le spécialiste défensif de 41 ans a joué pour le FCN de 2005 à 2015 et était un chouchou des fans au Max-Morlock-Stadion.

Pinola passe de River Plate à la Franconie et devrait arriver à Nürnberg mardi, selon le club. Chez le club de tête argentin, "Pino" était récemment entraîneur adjoint aux côtés de l'ancien joueur de Bayern Martin Demichelis. Pinola a joué plus de 250 matchs pour "le Club". La victoire en Coupe DFB en 2007 a été son plus grand succès.

"Pino connaît les gens ici. Il vit et aime cette ville et ce club et était immédiatement enthousiaste lorsque nous l'avons approché il y a quelques semaines", a déclaré le directeur sportif de Nuremberg, Joti Chatzialexiou. Klose veut profiter de l'expérience de Pinola "en tant que joueur et entraîneur, surtout en travail défensif". Pinola lui-même parle d'un honneur : "Je peux assurer à tous les fans du 'Club' que je donnerai tout en tant qu'entraîneur, comme je l'ai fait en tant que joueur, pour rendre notre 'Club' vainqueur."

Le retour de Pinola au football à Nuremberg suit un passage à River Plate dans son Argentine natale. Né en Bavière, Pinola est ravi de contribuer ses compétences d'entraîneur et son expérience de joueur à 1. FC Nürnberg.

