Une large partie de l'Amérique reste opposée à la décision de la Cour suprême de renverser Roe v. Wade, selon les résultats du sondage.

Selon un nouveau sondage du Marquette Law School, deux tiers des Américains s'opposent à la décision de la Cour suprême sur l'avortement, une désapprobation plus prononcée que pour d'autres décisions récentes de la Cour, comme l'extension de l'accès aux armes à feu ou la reconnaissance de l'immunité pénale pour l'ancien président Donald Trump.

Les démocrates espèrent tirer parti de cette mécontentement.

Harris, qui a appelé à rétablir Roe, a mis en avant les droits reproductifs comme un enjeu clé. Son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, parle aux foules de la naissance de sa fille grâce à des traitements de fertilisation in vitro.

"Donald Trump a dit qu'il voulait punir les femmes", a déclaré Harris lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie cette semaine. "Et en conséquence de ses actions, aujourd'hui, en Amérique, une femme sur trois vit dans un État avec une interdiction de l'avortement de Trump."

Dans la décision bombardante de la Cour suprême dans l'affaire Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, cinq juges conservateurs ont voté pour renverser Roe, la décision de 1973 qui avait établi un droit constitutionnel à l'avortement. La décision de 2022 a renvoyé la question de l'avortement aux États, dont la moitié ont interdit ou restreint considérablement l'accès.

Trump, qui en tant que président avait nommé trois juges à la Cour qui ont voté pour renverser Roe, a fait campagne pour maintenir l'avortement comme une question d'État. Il a déclaré aux reporters en Floride jeudi qu'il ne pensait pas que cette question serait un facteur déterminant pour les électeurs comme elle l'a été lors des élections de mi-mandat de 2022.

"Je pense que l'avortement est devenu beaucoup moins un enjeu", a déclaré Trump lors d'une conférence de presse à son club Mar-a-Lago.

Pourtant, les retombées de la décision de la Cour suprême dans l'affaire Dobbs ont maintenu l'avortement comme un enjeu vivant dans les guerres culturelles du pays et dans les tribunaux. Les juges ont traité deux grandes controverses sur l'avortement cette année. La Cour a interdit l'application d'une loi de l'Idaho interdisant les avortements d'urgence, et elle a rejeté à l'unanimité un procès contestant l'approche de la Food and Drug Administration pour réglementer la pilule abortive mifépristone.

Soixante-dix-sept pour cent des répondants au sondage Marquette ont soutenu la décision de la Cour dans l'affaire de la pilule abortive.

L'opposition à la décision dans Dobbs est restée constante dans les sondages depuis sa décision, avec 66 % des répondants contre elle lorsque Marquette a interrogé en 2022.

Les Américains sont toujours mécontents de la Cour dans l'ensemble

De manière constante ces deux dernières années, il y a eu une forte insatisfaction envers la Cour suprême.

Le dernier sondage Marquette a révélé que 57 % des Américains désapprouvaient la Cour, contre 61 % il y a deux ans. Près de six répondants sur dix dans le dernier sondage ont déclaré que les décisions des juges étaient principalement motivées par la politique, contre 43 % qui pensent que leurs décisions sont principalement basées sur la loi.

Le sondage Marquette a été effectué du 24 juillet au 1er août et a une marge d'erreur de plus ou moins 4 points de pourcentage.

Un sondage du Centre de recherche Pew jeudi est parvenu à une conclusion similaire, avec 51 % de répondants ayant une opinion défavorable de la Cour. Le sondage a montré que les opinions sur la Cour suprême dépendaient lourdement de l'affiliation partisane, avec seulement 24 % des démocrates et des indépend

