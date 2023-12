Une lampe de poche permet de sauver un automobiliste bloqué dans l'arrière-pays de la forêt nationale de Los Padres, en Californie.

L'automobiliste de 65 ans a été secouru en début de semaine, a indiqué le bureau du shérif du comté de Ventura dans un communiqué de presse vendredi.

Mardi, les adjoints du bureau du shérif de Lockwood Valley ont reçu un appel concernant un automobiliste qui était enfermé derrière une barrière d'hiver dans la région de Grande Valley, a expliqué le bureau du shérif dans le communiqué de presse. Un adjoint et un dispatcheur sont intervenus et ont permis à l'automobiliste de sortir de la zone fermée.

Les fonctionnaires ont fouillé la zone après que l'automobiliste leur a dit qu'il y avait d'autres véhicules derrière la barrière.

"À une quinzaine de kilomètres de l'autoroute, le dispatcheur a remarqué une faible lumière au loin et l'a signalée à l'adjoint. Ils se sont dirigés vers la source et ont découvert qu'il s'agissait d'une lampe de poche tenue par un homme de 65 ans", indique le communiqué de presse.

L'homme, identifié comme Brent Lendriet, de Phoenix, Arizona, portait des vêtements mouillés et semblait souffrir de malnutrition. Il a expliqué aux secouristes qu'il avait contourné le portail verrouillé avec son véhicule quatre jours plus tôt et qu'il s'était retrouvé coincé.

Les secouristes ont soigné Lendriet et l'ont sorti de la zone pour le mettre en sécurité, a indiqué le bureau du shérif. Il a finalement été raccompagné à son véhicule et les adjoints l'ont aidé à le remettre sur la route.

"Sans l'attention du dispatcheur qui a repéré la lumière, le sujet n'aurait peut-être pas survécu plus longtemps sans nourriture, sans eau et avec des températures inférieures au point de congélation", indique le communiqué de presse.

Le sauvetage a eu lieu quelques jours après que la Californie ait connu de fortes tempêtes, des inondations et de la neige.

Les autorités ont rappelé aux visiteurs que les barrières fermées ou verrouillées sont en place pour des raisons de sécurité et que "les contourner pourrait mettre des vies en danger".

Source: edition.cnn.com