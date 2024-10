FC Heidenheim - Olimpija Ljubljana 2:1 (1:0)

Une journée importante pour Heidenheim, TSG et Matarazzo marque le processus de revitalisation.

Le jeune Paul Wanner, 18 ans, a marqué un but sur penalty dans le temps additionnel pour offrir une victoire difficile à 1. FC Heidenheim contre Olimpija Ljubljana lors de son premier match en Ligue Europa. Wanner a marqué à la 83e minute pour sceller un victoire 2-1 (1-0). Wanner a remplacé Adrian Beck, qui avait donné l'avantage à Heidenheim dès la 6e minute, à la 60e minute. Olimpija a égalisé grâce à Alejandro Blanco à la 77e minute.

Heidenheim s'est qualifié pour la Ligue Europa Conférence via les barrages contre BK Häcken de Suède et a maintenant au moins cinq matchs supplémentaires à jouer dans la troisième compétition de l'UEFA. Ils se rendront à Pafos FC à Chypre le 24 octobre, le match à domicile contre Chelsea FC le 28 novembre étant un point culminant de la phase de groupes.

Heidenheim a démontré sa force sur la scène européenne contre Ljubljana, malgré un système de jeu inhabituel. L'entraîneur Frank Schmidt a effectué sept changements par rapport à l'équipe qui avait battu Mainz 2-0 samedi, invoquant une "charge de travail élevée". Schmidt fait confiance à son effectif entier, et l'un des joueurs reposés, le milieu de terrain Beck, a marqué l'ouverture du score avec un peu de panache dans la surface de réparation.

Niklas Dorsch a montré les ambitions européennes de Heidenheim avec une course dans la surface de réparation à la 15e minute, mais a manqué son occasion de marquer. Leonardo Scienza s'est également approché, frappant le poteau à la 34e minute. Ljubljana a pressé plus dans la deuxième mi-temps, mais le gardien Kevin Müller a été à la hauteur, ayant même un peu de chance lorsque le ballon a rebondi sur lui et le poteau à la 64e minute. Le remplaçant Paul Wanner a ensuite marqué le but victorieux pour Heidenheim.

1899 Hoffenheim - Dynamo Kyiv 2:0 (1-0)

Le nouveau venu tchèque Adam Hlozek a marqué un doublé pour offrir un soulagement précieux à Pellegrino Matarazzo, dont l'équipe de Bundesliga en crise, Hoffenheim, a battu Dynamo Kyiv 2-0 (1-0) en Ligue Europa. Hlozek a marqué à la 22e et à la 60e minute.

L'avenir de Matarazzo pourrait dépendre du derby de Bundesliga contre VfB Stuttgart dimanche (19h30 CET, en direct sur DAZN et ntv.de). Après quatre défaites consécutives en championnat, Hoffenheim est maintenant troisième avant-dernier. Ils ont gaspillé une avance de 3-0 pour perdre 3-4 contre Werder Bremen dimanche dernier, et ont fait match nul 1-1 contre les champions danois FC Midtjylland lors de leur premier match en Ligue Europa.

Depuis le départ du directeur sportif Alexander Rosen et d'autres dirigeants fin juillet, Hoffenheim n'a pas connu la paix. Il y a eu de nombreux désaccords au sein et autour du club, et il n'y a toujours pas de successeur pour Rosen. Des successeurs potentiels pour Matarazzo ont été évoqués depuis des semaines. Les 20 351 spectateurs de l'arène de Sinsheim ont mis leurs espoirs sur Andrej Kramaric. L'attaquant Previously injured started from the beginning, while Mergim Berisha was left out of the squad by Matarazzo after being dissatisfied with his early substitution in the Bremen game.

Kramaric a manqué une bonne occasion à la 17e minute, mais Hlozek a mieux fait de près plus tard. Après avoir pris l'avantage, les hôtes ont eu du mal à presser leur avantage et ont manqué une deuxième goals avant la mi-temps. L'incertitude de l'équipe de Hoffenheim était évidente, même au début de la deuxième mi-temps. Ils étaient trop passifs, mais une bonne attaque a suffi pour le deuxième but de Hlozek.

Malgré leurs récents difficultés en Bundesliga, Hoffenheim a montré de la résilience en Ligue Europa, avec le nouveau venu tchèque Adam Hlozek marquant un doublé pour assurer une victoire 2-0 contre Dynamo Kyiv. Le parcours européen de Heidenheim s'est poursuivi avec le but victorieux de Paul Wanner contre Olimpija Ljubljana, garantissant une victoire 2-1 et améliorant leur position dans la Ligue Europa Conférence.

