- Une jeune vie tragiquement perdue dans une collision: un individu au volant qui lutte contre ses capacités de mémoire

Au cours d'un procès pour un accident de voiture à Francfort qui a entraîné la mort d'un enfant, le conducteur accusé avait peu de souvenirs de l'incident. Selon les déclarations de son avocat au tribunal régional de Francfort, les enfants dans son véhicule étaient agités quelques instants avant la collision. Soudain, il a remarqué un bras sur le volant, suivi d'une collision avec un arbre.

L'accident tragique s'est produit en juin 2023, entraînant la mort d'un garçon de 7 ans et des blessures graves à son demi-frère de 11 ans et au conducteur.

Le défendeur de 56 ans est accusé, entre autres chefs d'accusation, de mettre en danger des mineurs en causant la mort et de conduire en état d'ivresse. Son taux d'alcoolémie était compris entre 1,85 % et 2,17 %, et il semble avoir pris les enfants sans consentement. Le garçon de 11 ans est son fils, mais il partage la garde avec la mère, qui en a la garde exclusive. Malheureusement, le garçon de 7 ans était son demi-frère.

Les versions des événements divergent

Au cours de la première audience du procès, le défendeur, qui semble être un alcoolique, a appelé le garçon de 7 ans son "meilleur ami" à plusieurs reprises, exprimant son amour pour lui comme s'il était son propre enfant. Il a décrit leur famille comme un "puzzle parfaitement assemblé".

Le père du garçon décédé de 7 ans a présenté une version différente des événements. "Il a ignoré nos règles", a-t-il témoigné. Les tensions avaient augmenté avant l'accident catastrophique. Le défendeur avait pris le garçon de 7 ans à la garderie sans permission et avait ramené les deux frères à la maison trop tard. Il l'avait vu conduire avec les garçons perchés sur les sièges.

Il a informé le défendeur de 56 ans et les deux demi-frères la nuit avant l'accident qu'il ne laisserait pas les enfants partir avec lui tant qu'ils étaient sous sa surveillance. Sa femme, la mère des enfants, était absente à ce moment-là.

Le jour fatal, elle est revenue et s'est reposée pendant que son mari et les garçons nettoyaient leur voiture dans le garage. Le défendeur est réapparuUnexpectedly, cherchant à emmener les enfants faire un tour. Il a refusé, mais le défendeur semblait comprendre. En entendant les portes de la voiture claquer et le moteur démarrer, il est sorti en courant et a appelé son fils, mais la voiture avec l'homme et les garçons est partie en trombe.

Il a appelé l'homme plusieurs fois, et le garçon de 11 ans a répondu une fois, mais a rapidement raccroché après une brève conversation. Sa femme l'a alors encouragé à se rendre sur la rue Siesmayer nearby. Elle avait entendu parler d'un accident là-bas et avait un pressentiment. Il a pris son vélo pour se rendre sur les lieux. Là, la décapotable du défendeur avait quitté la route, heurté l'unique arbre et s'était renversée.

Conformément à l'acte d'accusation, aucun des occupants n'était attaché. Le garçon de 7 ans avait été éjecté de la voiture, heurté par le toit de la voiture et est décédé environ une heure plus tard à l'hôpital.

La 21e Chambre criminelle du tribunal régional de Francfort a fixé plusieurs dates pour les suites et un verdict est attendu en septembre.

Les souvenirs limités du défendeur de l'accident ont soulevé des questions sur sa responsabilité lors du procès. Despite the tragic consequences, the accused driver had reportedly picked up the children without consent before the accident.

Le procès tournera autour de l'accident qui a entraîné la mort du garçon de 7 ans et des blessures graves à son demi-frère et au conducteur.

Lire aussi: