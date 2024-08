- Une jeune milliardaire héritière prend le contrôle de la Thaïlande

La Thaïlande se dote de sa deuxième Première ministre de l'histoire : Paetongtarn Shinawatra, la dirigeante de 37 ans du parti au pouvoir Pheu Thai et héritière d'une riche dynastie, a été élue par une large majorité au Parlement vendredi matin (heure locale). Elle devient ainsi la plus jeune Première ministre de l'histoire du royaume d'Asie du Sud-Est.

L'élection intervient deux jours seulement après le limogeage du Premier ministre Srettha Thavisin par la Cour constitutionnelle. Paetongtarn est membre de la célèbre famille Shinawatra : elle est la fille du milliardaire et ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra et la nièce de l'ancienne Première ministre Yingluck Shinawatra.

Tous deux avaient été renversés par des coups d'État militaires et contraints à l'exil pendant plusieurs années. Cependant, la famille conserve de nombreux partisans dans ce royaume fortement polarisé.

Seule candidate

Paetongtarn, qui a étudié notamment en Grande-Bretagne, est la deuxième femme à diriger le pays, après sa tante. Elle était déjà considérée comme une étoile montante de la politique thaïlandaise lors des élections parlementaires de 2023 et avait même fait campagne alors qu'elle était très enceinte. Elle aura 38 ans la semaine prochaine.

Le gouvernement de coalition, qui dispose d'une confortable majorité au Parlement, a nommé Paetongtarn comme seule candidate jeudi. La nomination a été une surprise, car l'ancien ministre de la Justice Chaikasem Nitisiri (75) avait été mentionné comme principal candidat. Cependant, il y avait des spéculations selon lesquelles le politique n'était pas en bonne santé. Selon les rapports, une réunion de la direction du parti s'est tenue à la résidence Shinawatra à Bangkok.

Le père de Paetongtarn, l'un des hommes les plus riches du pays, était en exil auto-imposé depuis 2008. Il est revenu en Thaïlande il y a un an. En juin, il a été inculpé de lèse-majesté. Thaksin reste une figure influente malgré de nombreux problèmes juridiques.

Coups et décisions de justice

Le prédécesseur de la nouvelle Première ministre, Srettha (62), a été destitué de ses fonctions mercredi dans le cadre d'un procès. Des dizaines de sénateurs conservateurs ont accusé le Premier ministre d'avoir violé les règles éthiques en nommant un ministre ayant un casier judiciaire. La Cour constitutionnelle a approuvé - à la grande surprise de beaucoup. Les observateurs politiques estiment que c'est la cinquième fois qu'un gouvernement dirigé par Pheu Thai est renversé par un coup d'État ou une décision de justice.

Ces dernières décennies, la Thaïlande a connu plusieurs coups d'État militaires, des gouvernements militaires et des manifestations pour la démocratie. La semaine dernière, la Cour constitutionnelle a ordonné la dissolution du parti progressiste Move Forward (MFP) - le véritable vainqueur des élections parlementaires de mai 2023 - sous la pression des forces conservatrices. Le parti, populaire auprès des jeunes Thaïlandais et qui prônait une réforme de la stricte loi sur la lèse-majesté, a été mis sur la touche par Pheu Thai et forcé dans l'opposition. Une réforme de la loi, qui prévoit de lourdes peines de prison en cas de violation, reste un tabou. Après sa dissolution, le MFP s'est récemment réinscrit sous un nouveau nom : Parti du peuple (PP/Volkspartei).

L'élection de Paetongtarn en tant que Première ministre met en évidence la persistance de l'influence de la famille Shinawatra dans la politique thaïlandaise, compte tenu de leur histoire de leadership en matière de politique étrangère. Sous le mandat de Yingluck, par exemple, la famille a défendu des liens plus étroits avec la Chine et d'autres puissances régionales.

Après son élection, il reste à voir comment la politique étrangère de Paetongtarn diffèrera de celle de ses prédécesseurs et de sa tante, en particulier en ce qui concerne les questions sensibles de la lèse-majesté et des libertés politiques dans la société thaïlandaise.

