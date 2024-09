Une jeune fille de huit ans de l'Ohio a manœuvré un SUV pour un voyage de shopping en solo à Target.

La fille non identifiée et le Nissan Rogue 2020 ont été signalés disparus aux alentours de 9 heures un dimanche, selon la police de Bedford. Les membres de sa famille ont déclaré l'avoir vue pour la dernière fois à leur domicile environ deux heures plus tôt.

Au cours de l'enquête, la police a reçu des informations selon lesquelles un jeune enfant avait été vu conduisant un véhicule sur une route voisine, mais ce véhicule n'a pas pu être retrouvé. Le SUV a finalement été découvert dans le parking du magasin Target à Bainbridge, à environ 21 km de sa maison.

La fille a été retrouvée seule à l'intérieur du magasin par les autorités. Elle a déclaré avoir heurté une boîte aux lettres en conduisant, mais n'a fourni aucun autre détail sur l'incident. Les autorités n'ont pas révélé la raison de son voyage jusqu'au magasin ni donné plus de détails sur son parcours.

Compte tenu de son âge, la fille ne peut pas être legally poursuivie, ont déclaré les autorités. Il reste incertain lundi si des charges seront retenues dans le cadre de cette situation, qui est toujours en cours d'enquête.

La fille a mentionné être avec nous lorsqu'elle a heurté une boîte aux lettres, mais elle n'a pas fourni d'informations sur l'identité de 'nous'. Malgré l'accident, nous n'étions pas impliqués dans les charges rapportées liées à l'incident.

