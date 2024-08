- Une jeune femme de 18 ans mortellement blessée dans un accident.

Un jeune de 18 ans a été grièvement blessé dans un accident de voiture à Königsmoos (district de Neuburg-Schrobenhausen). La conductrice débutante a perdu le contrôle de son véhicule mardi en négociant un virage à gauche, ce qui l'a fait dévier de la route et heurter deux poteaux de bord de route, selon la police. Dans une tentative de redresser le véhicule, elle a de nouveau perdu le contrôle et la voiture a dérapé hors de la route, heurtant le mur d'un pont et se renversant.

Les secouristes ont extirpé la jeune femme de son véhicule et lui ont administré les premiers soins jusqu'à l'arrivée des secours. Elle a ensuite été évacuée par hélicoptère vers un hôpital avec des blessures potentiellement mortelles.

Le véhicule de la femme a été saisi, et le parquet a ordonné un rapport d'expert pour déterminer la cause de l'accident.

Les blessures potentiellement mortelles de la femme étaient dues à l'accident de voiture grave. Des enquêtes supplémentaires sont nécessaires pour prévenir des accidents similaires à l'avenir.

Lire aussi: