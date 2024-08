De la rivière à la mer - Une jeune femme condamnée pour avoir prononcé des slogans palestiniens controversés

C'est un verdict qui ne manquera pas de susciter des débats controversés. Même le "Guardian" britannique avait rapporté à l'avance ce qui se passait à Berlin le mardi matin au tribunal de district. Les Britanniques avaient même élevé le verdict imminent en un cas qui "déciderait de la liberté d'expression."

La prévenue maintenant âgée de 22 ans, Ava M., avait scandé le slogan controversé "De la rivière à la mer - Palestine sera libre" lors d'une manifestation interdite à Neukölln trois jours après l'attaque brutale de Hamas contre Israël.

Le slogan, souvent scandé lors de manifestations pro-Palestine, est controversé en raison de ses différentes interprétations. Il est compris comme un appel à l'élimination d'Israël d'un côté, et de l'autre, comme un souhait de libération de Palestine de l'occupation israélienne.

Le tribunal de district a interprété le slogan dans ce cas comme un appel à l'élimination d'Israël et l'a condamnée le mardi à une amende de 600 euros à raison de 40 jours. Le juge a interprété le slogan comme une approbation de crimes, spécifiquement en lien avec les meurtres et assassinats de la population juive par Hamas. La proximité temporelle avec l'attaque de Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 a été déterminante pour la condamnation, selon le juge. "Cette sentence ne peut être comprise que dans ce contexte spécifique comme un déni du droit à l'existence d'Israël et un soutien à l'attaque", a déclaré le juge dans ses motifs. L'avocat de la prévenue avait plaidé pour son acquittement, arguant que le slogan était ambigu et qu'il n'y avait pas de référence à Hamas dans ce cas. Le verdict n'est pas encore définitif.

D'autres tribunaux n'ont pas condamné pour le slogan Palestine

Par le passé, d'autres tribunaux n'ont pas condamné dans des cas similaires. À Hambourg, il y a environ deux semaines, deux prévenus qui avaient scandé le slogan sous une forme modifiée ont été acquittés. Le tribunal régional de Mannheim a également acquitté un homme qui avait affiché le slogan sur une pancarte lors d'une manifestation dans une décision de justice marquante.

Le verdict de Mannheim a été considéré comme un modèle pour la pratique judiciaire future. Le tribunal régional avait noté dans son jugement que le slogan a une histoire complexe et qu'il ne peut être déduit de lui comment la Palestine historique devrait être libérée.

Cependant, il y a une différence entre les verdicts de Mannheim et de Hambourg, car le cas de Berlin a été jugé dans des circonstances différentes. Le ministère de l'Intérieur fédéral avait émis un ordre en novembre de l'année dernière selon lequel "De la rivière à la mer – Palestine sera libre" est généralement associé à Hamas. Depuis lors, quiconque scande le slogan utilise automatiquement le symbole d'une organisation terroriste, ce qui est punissable. Le verdict du tribunal régional de Mannheim contredisait cette interprétation automatique.

