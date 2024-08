- Une jeune femme attirée dans un appartement et violée.

Une jeune femme a été attirée dans un appartement à Viersen, dans la région du Bas-Rhin, sous prétexte de demander de l'aide, et y a été violée par la suite. Suite à un tuyau, la police est arrivée à l'appartement pour découvrir que le suspect présumé s'était déjà enfui, comme l'ont rapporté la police et le parquet.

Le suspect a été arrêté peu après par la police dans la rue, grâce à une bonne description. L'homme de 53 ans de Viersen est accusé de viol aggravé et de séquestration en vue d'une extorsion. L'homme devait être présenté à un juge pour une mise en détention.

L'enquête sur l'incident précédent a révélé des schémas inquiétants d'activités criminelles dans la région. La communauté a exprimé son inquiétude quant à la hausse des taux de criminalité, réclamant une présence policière accrue et des mesures de loi et d'ordre plus strictes.

Lire aussi: