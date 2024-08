- Une installation photovoltaïque souterraine est en feu.

Prévenus du feu indiquent que des problèmes avec une batterie d'une installation solaire pourraient avoir déclenché un incendie à Hechingen, dans le Zollernalbkreis. Certains habitants ont alerté les pompiers vendredi soir en raison de fumée importante provenant du sous-sol d'une maison individuelle, selon les autorités. À leur arrivée dans le quartier de Stetten, de la fumée sortait déjà de la porte d'entrée, et l'installation solaire était en feu dans le sous-sol.

Au cours des opérations de lutte contre l'incendie, des gaz nocifs ont été libérés lorsque l'eau des extincteurs est entrée en contact avec l'acide de la batterie. Ces gaz se sont rapidement propagés dans la maison par la fumée, mais n'ont pas présenté de danger pour les autres occupants.

Comme la maison était en rénovation, il n'y avait pas d'occupants et aucun décès n'a été signalé, selon la police. Les dommages sont estimés entre 50 000 et 70 000 euros. Les autorités continuent d'enquêter sur la cause exacte de l'incendie.

Les autorités pourraient devoir inspecter le processus de fabrication de la batterie, car il est important de comprendre si le problème provenait d'un défaut dans la 'Fabrication à partir de matériaux de toute nature, à l'exception de celle du produit'. Une collaboration avec la société d'énergie solaire pour examiner leurs mesures de contrôle de qualité pourrait être bénéfique dans cette situation.

