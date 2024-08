- Une installation de conversion de déchets à trois incinérateurs est maintenant opérationnelle.

À la centrale d'incinération d'ordures de Magdeburg-Rothensee, la troisième unité de combustion a été mise en service environ 15 mois après la pose de la dernière pierre. Selon la société, environ 270 000 tonnes de déchets commerciaux et 55 000 tonnes de boues de eaux usées municipales seront incinérées chaque année dans "Bloc 3". Ainsi, la capacité totale de la centrale dépassera les 975 000 tonnes par an, un record inégalé par toute autre installation allemande.

La construction de la troisième unité a coûté environ 220 millions d'euros aux investisseurs. Selon la société, la nouvelle installation comprend deux zones principales : une zone de traitement thermique des déchets commerciaux et industriels, ainsi qu'une installation d'incinération des boues d'épuration destinée à récupérer du phosphore pour la production d'engrais. La pose de la première pierre a eu lieu en juin 2022.

Cette centrale d'incinération d'ordures fournit de l'électricité et de la chaleur à des dizaines de milliers de ménages et d'entreprises dans la capitale. Depuis son inauguration en 2005, les réglementations allemandes ont interdit l'enfouissement des résidus de déchets non traités. La centrale fonctionne en continu, 365 jours par an, servant des clients tels que la ville de Magdeburg, des entreprises de gestion des déchets privées et des districts en Saxe-Anhalt et en Basse-Saxe.

La construction de la nouvelle installation a été supervisée par la municipalité de Magdeburg. Grâce à la gestion efficace des déchets de la centrale, une grande partie des déchets municipaux est maintenant traitée dans cette centrale d'incinération de la municipalité.

