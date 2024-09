Une injection supposée anti-obésité ralentit le processus de vieillissement.

Gérer le diabète et les problèmes de poids : Ozempic et Wegovy. Mais il y a plus, selon les experts. Ces injections pour maigrir ont apparemment montré de nombreux avantages supplémentaires dans les dernières recherches - elles pourraient devenir une sorte d'élixir de vie.

Initialement conçues pour gérer le diabète de type 2, les injections pour maigrir comme Wegovy ou Ozempic se sont révélées être un outil puissant contre l'obésité. Cependant, ces médicaments peuvent faire beaucoup plus, selon les scientifiques qui ont pris la parole lors du congrès de la Société européenne de cardiologie à Londres. Les injections pourraient potentiellement ralentir le processus de vieillissement, permettant aux individus de vivre plus longtemps et en meilleure santé, ont-ils rapporté.

Les études préliminaires avaient déjà montré que le semaglutide, connu sous les marques Wegovy et Ozempic, diminue le risque de mortalité chez les individus en surpoids ou obèses atteints de maladies cardiovasculaires. De nouvelles recherches ont maintenant révélé que les effets de ces médicaments dépassent les attentes initiales pour le médicament. Les injections hebdomadaires préviennent l'insuffisance cardiaque, diminuent les décès liés au COVID-19, inversent la maladie rénale et diminuent l'hypertension artérielle non traitée.

Comme l'a mentionné Harlan Krumholz de l'école de médecine de Yale lors de la conférence, "Le semaglutide offre des bienfaits variés." Il peut être considéré comme un médicament qui favorise la santé. Il réduit l'inflammation associée au cancer, au diabète, à la démence et aux maladies cardiaques. "Il ne serait pas surprenant que l'amélioration de la santé des gens de cette manière ralentisse le processus de vieillissement", a déclaré Krumholz.

Diminution de la mortalité due aux infections

Les nouveaux résultats proviennent de l'étude SELECT aux États-Unis, qui a impliqué 17 600 individus en surpoids ou obèses âgés de 45 ans et plus atteints de maladies cardiovasculaires mais pas de diabète. Ils ont reçu du semaglutide ou un placebo et ont été surveillés pendant plus de trois ans.

Celles et ceux qui ont pris le médicament ont présenté moins de mortalités de toutes les causes examinées, y compris les problèmes cardiovasculaires et le COVID-19, ont découvert les chercheurs. Les participants qui ont reçu du semaglutide ont contracté le COVID-19 tout aussi fréquemment, mais sont décédés moins souvent de cette maladie.

Indépendamment du sexe, le médicament a également diminué le risque de maladies cardiovasculaires indésirables telles que l'hypertension artérielle et les troubles du rythme cardiaque ; cet effet a été observé plus fréquemment chez les femmes. De plus, il a amélioré les symptômes de l'insuffisance cardiaque et réduit les taux d'inflammation dans l'organisme - que les participants aient perdu du poids ou non.

"La réduction importante des décès non cardiovasculaires et particulièrement des décès dus aux infections était étonnante", a déclaré Benjamin Scirica, professeur à Harvard et auteur principal de l'une des études. "Ces résultats confirment que l'obésité et le surpoids augmentent le risque de décès pour de nombreuses raisons qui peuvent être modifiées avec des thérapies comme le semaglutide."

Les experts ont souligné précédemment que ce médicament n'était pas un remède miracle ou un substitut à une alimentation équilibrée et à l'exercice régulier, et devrait être administré sous la surveillance médicale. Comme tout médicament, il peut avoir des effets secondaires et des risques - les plus courants sont la nausée, les troubles gastro-intestinaux et les ballonnements.

Le médicament pour maigrir Semaglutide, souvent utilisé sous la forme de Wegovy ou Ozempic, a montré un potentiel pour diminuer la mortalité due à diverses infections, comme en témoigne l'étude SELECT.

