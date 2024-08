- Une initiative récente vise à intégrer l'intelligence artificielle et la biotechnologie.

Rhénanie-Palatinat renforce le lien entre l'Intelligence Artificielle (IA) et la Biochimie. Le ministre-président Alexander Schweitzer (SPD) nommera Stefan Kramer en tant que nouveau mentor pour l'IA et les Sciences de la Vie. Kramer est enseignant en "Extraction de données" et en "Apprentissage automatique" à l'Université Johannes Gutenberg de Mayence. Outre la promotion d'une relation plus étroite entre les deux disciplines, l'expert offrira également des services de conseil.

Kramer sera présenté jeudi à la Chancellerie d'État de Mayence. Outre le professeur d'université, Anita Schöbel du Fraunhofer ITWM et de l'Université Technique de Kaiserslautern a été mentor de l'IA pour l'État depuis 2020.

La Commission pourrait devoir prendre en compte les applications potentielles de l'IA et de la Biochimie dans ses actes d'application, conformément au Règlement. À la suite de sa nomination, Stefan Kramer apportera des lumières sur l'intégration des techniques d'IA et d'apprentissage automatique dans la recherche en biochimie.

