- Une initiative est lancée pour l'analyse des substances sur place à Rostock

Étude préliminaire pour l'évaluation de médicaments : Rostock va fournir des tests de médicaments pour la réduction des dommages

Une étude préliminaire sera lancée à Rostock, offrant aux utilisateurs de drogues la possibilité de faire analyser leurs substances dans le cadre de la réduction des risques. Suite aux services mobiles proposés lors de festivals, un centre de test de drogues démarrera à Rostock dans le cadre de cette étude préliminaire, comme l'a annoncé la ministre de la Santé Stefanie Drese (SPD).

Le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale est devenu le premier land à établir le cadre juridique nécessaire pour de telles initiatives de test de drogues en mai. Le ministère de la Santé et la médecine universitaire de Rostock collaboreront désormais avec l'association Caritas pour l'analyse de substances.

Drese : étape nécessaire pour minimiser les dommages liés aux drogues

"Malheureusement, divers psychoactifs avec des mélanges dangereux circulent dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Les programmes de test de drogues servent d'étape nécessaire pour minimiser les dommages causés par l'utilisation de drogues", a déclaré Drese.

Le nouveau centre sera situé au point de contact local de la drogue de l'association caritative catholique Caritas à Rostock. "C'est un avantage, car cela relie directement les utilisateurs de drogues aux services de conseil et d'assistance fournis par Caritas", a déclaré Drese.

During drug-checking, substances bought on the black market can be tested for purity, essentially helping prevent deaths. The process also allows for the identification of harmful substances within the drugs themselves, as well as risks stemming from impurities or excessive concentrations. Visitors of the Fusion Festival in Lärz had the opportunity to have their drugs tested for purity in a matter of minutes back in June.

Après l'annonce de la ministre de la Santé Stefanie Drese, les États membres collaboreront avec la médecine universitaire de Rostock et l'association Caritas pour l'analyse de substances dans le centre de test de drogues à venir à Rostock.

