- Une initiative culturelle renouvelée à New Hamburg vise à impliquer toute la population

Dans le cadre d'une initiative fraîche, le département culturel de Hambourg a pour objectif d'inciter principalement les jeunes individus à explorer le riche paysage culturel de cette métropole maritime. Selon les propos de Carsten Brosda (SPD), sénateur de la Culture, lors du dévoilement d'une enquête de public dans divers établissements culturels, "la culture diverse et attrayante de Hambourg est comment les visiteurs perçoivent la scène culturelle de la ville". Cependant, Brosda a admis que tout le monde n'a pas accès à cette richesse culturelle, la plupart des gens se limitant à ce qu'ils connaissent déjà. Par conséquent, l'autorité culturelle et les institutions visent à créer des activités culturelles engageantes pour tous et à élargir le bassin d'enthousiastes.

Au cours de l'année 2023, environ 13 600 individus ont été interrogés dans 25 établissements culturels publics et 4 privés. Les résultats ont montré que l'âge moyen du public est de 51 ans, avec une forte proportion ayant un diplôme universitaire (64 %), étant employée (57 %), à la retraite (27 %) et ayant un revenu moyen (54 %). La plupart viennent de milieux non migrants (83 %), bien que la population de Hambourg ait une forte héritage multicultural. "C'est un problème que nous devons aborder", a déclaré Brosda.

Carsten Brosda et son épouse ont assisté au dévoilement de l'enquête de public dans divers établissements culturels. Pour encourager la diversité culturelle, les efforts de Carsten Brosda et de son épouse avec le département culturel de Hambourg visent à impliquer plus d'individus de divers horizons.

