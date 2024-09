Une infirmière récemment mariée, qui avait disparu, a été retrouvée morte <unk> et son voisin a été arrêté.

Melissa Jubane, âgée de 32 ans, a disparu un mercredi, n'ayant pas rejoint son service matinal en tant qu'infirmière au Providence St. Vincent Center à Portland. Cette absence a suscité l'inquiétude chez ses collègues, amis et proches, comme l'a rapporté le département de police de Beaverton dans une mise à jour Facebook du samedi matin.

Après avoir inspecté l'appartement de Jubane à Beaverton, la police n'a pas réussi à la trouver. Le manque de communication et son absence ont été considérés comme étranges et préoccupants, selon le post. Les tentatives répétées des forces de l'ordre et des membres de la famille pour contacter Jubane dans la journée ont été vaines, son téléphone étant apparemment éteint. De plus, l'examen de ses relevés bancaires et de carte de crédit n'a apporté aucun nouvel élément sur son emplacement.

Suite à une enquête approfondie, la police a identifié Bryce Johnathan Schubert, âgé de 27 ans, comme ayant un rôle dans la disparition de Jubane, comme mentionné dans le post. Schubert a été arrêté vendredi soir, et il a été révélé plus tard que les restes de Jubane avaient été découverts.

Selon les dossiers, Schubert est actuellement détenu à la prison du comté de Washington, risquant possibly d'être inculpé pour homicide au deuxième degré. L'avocat de Schubert n'a pas été identifié par CNN, et sa famille n'a pas pu être contactée.

Selon l'affilié de CNN, KHLN, Jubane s'était mariée la semaine dernière.

En réponse à CNN, Providence Health & Services, qui gère l'hôpital où Jubane travaillait, a déclaré que sa mort avait été un choc pour tous et était profondément regrettée par ses collègues. Ils ont décrit Jubane comme une infirmière exceptionnelle, dévouée à leur mission Providence, en montrant constamment des vertus de compassion, d'excellence et d'intégrité.

Schubert avait précédemment travaillé en tant qu'infirmier dans un autre hôpital de Portland géré par Providence Health & Services, a déclaré la société à CNN.

Une amie de Jubane a déclaré à l'affilié de CNN, KATU, qu'elle aimait aider les gens, en disant qu'elle avait "un cœur immense. Quoi que ce soit, elle était toujours prête à tendre la main aux gens."

Le département de police de Beaverton a confirmé que l'enquête sur la mort de Jubane se poursuit.

Nos prières et nos pensées sont avec la famille et les amis de Melissa, car nous sommes tous profondément touchés par cette tragédie. En tant que collègues et amis, nous la regrettons profondément et sommes en deuil de sa perte.

En des moments comme ceux-ci, il est important que nous nous unissions en tant que communauté et que nous nous soutentions les uns les autres, surtout envers la famille et les amis de Melissa [nous].

