Une infirmière bavaroise accusée de meurtre

Une femme de 77 ans se plaint de perte de conscience soudaine et de valeurs manquantes après avoir été soignée par une infirmière à Régensbourg. L'hôpital a formulé des accusations graves. Le parquet a inculpé l'infirmière de meurtre et de tentative de meurtre dans cinq cas.

Une infirmière est soupçonnée d'avoir administré un sédatif puissant à un total de six patients à Régensbourg pour les rendre inconscients et les voler. Un patient est décédé. Le parquet a annoncé avoir déposé des chefs d'accusation contre l'infirmière de 36 ans pour meurtre, cinq tentatives de meurtre, vol et coups et blessures dangereux.

L'hôpital a d'abord déposé une plainte, ce qui a conduit le parquet et la police criminelle à ouvrir une enquête. Le suspect est en détention depuis fin février.

L'incident en milieu de février a été particulièrement marquant. Une patiente de 77 ans a déclaré que l'infirmière avait rincé sa ligne, ce qui l'a fait perdre connaissance. En se réveillant le lendemain matin, elle a constaté que ses bagues, d'une valeur d'environ 500 euros, avaient disparu. Une analyse de l'échantillon de sang de la patiente a confirmé la présence du sédatif Midazolam, facilement accessible au personnel soignant.

Drogués et volés

Dans cinq autres cas, des patients sont devenus inconscients pendant que l'infirmière était de garde, en changeant leurs poches de perfusion ou en rinçant leurs lignes. Dans trois cas, les victimes ont découvert plus tard que des objets de valeur avaient disparu. Un patient de 65 ans a subi un arrêt cardiaque et est décédé après que l'infirmière ait prétendument administré le sédatif.

Le parquet accuse la défenderesse d'avoir commis les crimes de manière rusée et par cupidité. L'infirmière nie parfois toutes les allégations. La cour d'assises de Régensbourg décidera maintenant de l'admissibilité de l'acte d'accusation et de l'ouverture de la procédure principale.

