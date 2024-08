- Une infirmière aurait drogué et volé des patients.

Une infirmière est accusée d'avoir administré un sédatif puissant à six patients à Regensburg, les rendant inconscients et les dévalisant. Un patient est décédé, comme l'a annoncé le parquet de la ville de Bavière, qui a porté plainte pour meurtre, cinq tentatives de meurtre, vol et coups et blessures dangereux contre l'infirmière de 36 ans.

L'infirmière ne travaille plus et est en détention depuis la fin février. La direction de la clinique l'a signalée, ce qui a entraîné des investigations du parquet et de la police criminelle.

Une patiente de Regensburg sédatée et dévalisée

L'incident en question s'est produit mi-février. Une patiente de 77 ans a signalé que l'infirmière avait rincé sa perfusion, ce qui l'a rendue inconsciente. Le lendemain matin, elle a constaté que des bagues d'une valeur d'environ 500 euros avaient disparu. Un test sanguin a confirmé la présence d'un sédatif librement accessible au personnel infirmier.

Dans cinq autres cas, des patients ont perdu connaissance pendant que l'infirmière était de service, en changeant leurs poches de perfusion ou en rinçant leurs perfusions. Dans trois de ces cas, les victimes ont découvert plus tard que des objets de valeur avaient disparu.

L'infirmière aurait administré une dose fatale

Une patiente de 65 ans a subi un arrêt cardiaque et est décédée après que l'infirmière aurait administré le sédatif.

Le procureur accuse la défenderesse d'avoir agi de manière trompeuse et par cupidité. La défenderesse nie les allégations. La Cour d'assises de Regensburg décidera maintenant de l'admissibilité de l'acte d'accusation et de l'ouverture de la procédure principale.

