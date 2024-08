- Une infirmière accusée de meurtre.

Une infirmière de 36 ans est soupçonnée d'avoir rendu six patients inconscients avec des médicaments dans une clinique de Régensbourg, avant de les voler. Selon le parquet, un patient est décédé après avoir allegedly reçu ces médicaments. L'autorité a déposé des chefs d'accusation contre l'infirmière, l'accusant de meurtre et de tentative de meurtre, ainsi que de vol et de coups et blessures dangereux. L'enquête a été ouverte après que la direction de la clinique a déposé une plainte à la fin de l'année 2024. La femme nie les allégations.

Une patiente de 77 ans a rapporté avoir sombré dans un profond coma le soir du 20 février après que l'infirmière a rincé sa ligne de médicament. Elle s'est réveillée le lendemain matin et a constaté que plusieurs bagues, d'une valeur totale d'environ 500 euros, avaient disparu. Un test sanguin sur la femme a révélé la présence du sédatif Midazolam.

Une patiente souffre d'un arrêt cardiaque

Le parquet accuse la femme de 36 ans de cinq autres incidents. Dans chaque cas, des patients âgés de 59 à 87 ans sont censés être devenus inconscients pendant que l'infirmière était de garde ou immédiatement après qu'elle a changé leurs bouteilles de perfusion. Trois patients ont signalé la disparition de valeurs après s'être réveillés.

Une femme de 65 ans a subi un arrêt cardiaque après avoir allegedly reçu du Midazolam de la part de l'accusée. La femme de 65 ans est décédée trois jours après avoir été ranimée.

Le parquet suppose que les caractéristiques de meurtre sont la préméditation et la cupidité dans ces cas. Lorsque le mandat d'arrêt a été délivré, la femme a nié les allégations. Le principe de présomption d'innocence s'applique, a déclaré un porte-parole du parquet. La Cour régionale de Régensbourg doit décider si elle accepte l'acte d'accusation et si elle poursuit le procès.

