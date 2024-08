- Une indemnisation ultérieure de Hertha empêche le dépôt de la demande de HSV

Hamburg SV a manqué la première place du championnat de 2. Bundesliga. Lors de la deuxième journée, le club hanséatique a dû se contenter d'un match nul 1:1 (1:0) contre Hertha BSC. En toute fin de match, à la 86e minute, Jonjoe Kenny de Berlin a marqué l'égalisation, brisant ainsi les espoirs d'HSV de remporter leur deuxième victoire consécutive et offrant à Hertha son premier point de la saison. Ransford Königsdorffer avait ouvert le score pour les locaux à la 11e minute.

Mis à part une courte période au début du match, HSV a dominé les débats dans le stade Volksparkstadion sous sa nouvelle adresse, Uwe-Seeler-Allee 9. L'entraîneur Steffen Baumgart a aligné le même onze de départ que lors de la victoire 2:1 contre 1. FC Köln lors de la première journée.

Königsdorffer a ainsi eu une nouvelle chance en attaque, et le double buteur de Köln a fait parler la poudre. Après un centre précis de Bakery Jatta, Königsdorffer a inscrit son troisième but de la saison pour donner l'avantage à HSV. Sebastian Schonlau (18.) et Ludovit Reis (26.) ont raté des occasions de augmenter l'avance.

Après la pause, HSV a continué à contrôler le match, mais Hertha n'a jamais baissé les bras, rendant le match passionnant jusqu'au bout. Linus Gechter (58.) a trouvé le poteau, ce qui était alors la meilleure occasion pour Hertha d'égaliser. HSV a également eu une période de chance avec un coup franc d'Immanuel Pherai. Quelques secondes plus tard, Kenny a marqué l'égalisation.

Malgré une prestation domin

Lire aussi: