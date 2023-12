Une importante tempête hivernale entraîne des conditions de blizzard, rendant les déplacements dangereux pendant les vacances dans les Plaines américaines et le Midwest supérieur.

Des blizzards avec des rafales de vent atteignant 75 mph mardi pourraient renverser des arbres et des lignes électriques et provoquer des conditions de voile blanc qui rendraient les déplacements "difficiles, voire presque impossibles", a déclaré le National Weather Service . Les blizzards surviennent lorsque la poudrerie et les vents forts se combinent pendant au moins trois heures et réduisent la visibilité à un quart de mille ou moins.

"Des perturbations généralisées des déplacements sont probables dans toute la région", a averti le service météorologique, ajoutant que la tempête continuera d'affecter une grande partie du centre-nord des États-Unis jusqu'à mardi.

Certaines parties du Nebraska, du Dakota du Sud, du Kansas, du Colorado et du Wyoming font l'objet d'alertes au blizzard pour la journée de mardi.

Les habitants ont été invités à éviter les déplacements, mais s'ils doivent prendre la route, à emporter des kits de survie et à rester dans leur véhicule au cas où ils seraient bloqués.

La tempête s'est abattue sur certaines parties de la région lundi, et les conditions de conduite se sont "rapidement détériorées dans tout l'État", a déclaré le département des transports de l'État du Nebraska ce jour-là.

Des voitures sont entrées en collision et ont glissé sur les routes lundi dans le Nebraska, où des semi-remorques se sont mis en portefeuille et sont restés bloqués sur l'Interstate 80 en direction de l'est, près de York, dans la matinée et en début d'après-midi, a indiqué la Nebraska State Patrol.

Les chutes de neige les plus importantes ont été observées lundi à la frontière du Dakota, s'étendant au nord sur certaines parties de l'autoroute I-94. Alors que les chutes de neige commençaient à s'affaiblir sur l'I-90 lundi après-midi, la visibilité diminuait alors que la neige continuait à souffler sur la chaussée.

La patrouille routière du Dakota du Sud a répondu à plusieurs accidents à Watertown alors que la glace et la neige recouvraient les routes.

"Nous vous demandons de ralentir, de ne pas utiliser votre régulateur de vitesse et de toujours porter votre ceinture de sécurité. Les chasse-neige sont sortis, veuillez leur laisser de l'espace pour travailler", a déclaré la patrouille routière du Dakota du Sud.

Des chutes de neige de 1 à 2 pouces par heure étaient possibles dans certaines régions, a indiqué le service météorologique lundi après-midi. Selon le service météorologique, il sera probablement tombé plus de 30 cm du centre-sud du Dakota du Sud au nord du Nebraska à la fin de la tempête.

Dans certaines parties des Plaines du Nord, un mélange de grésil et de pluie verglaçante pourrait provoquer des pannes d'électricité éparses et rendre les routes et les trottoirs dangereusement verglacés, selon les prévisionnistes.

La tempête s'affaiblira progressivement dans la nuit de mardi à mercredi, mais un "mélange hivernal est susceptible de persister jusqu'à mercredi" dans certaines parties des Plaines du Nord et du Midwest supérieur, a déclaré le service météorologique.

Robert Shackelford, météorologue à CNN, et Alaa Elassar et Dave Alsup, de CNN, ont contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com