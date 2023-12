Une histoire d'amour dans la mode, des deux côtés de l'appareil photo

Le modèle, qui regarde hors champ et laisse le spectateur se demander qui ou quoi, est l'ancienne directrice de la création du Vogue américain, Grace Coddington ; derrière l'appareil photo se trouve le photographe de mode et réalisateur Willie Christie.

Cette photo n'est qu'un des nombreux clichés inédits de Coddington pris par Christie, en grande partie dans les années 1970, alors qu'elle travaillait comme rédactrice de mode pour le Vogue britannique. Cette période a marqué le début de la carrière de Christie et l'apogée de leur idylle. Elle est commémorée dans le nouveau livre de Christie, "A Very Distinctive Style : Then & Now", une collection dynamique de travaux tirés de ses archives personnelles ainsi que de travaux éditoriaux, de campagnes et de collaborations avec des stars du rock 'n' roll comme David Bowie, les Rolling Stones, Pink Floyd et bien d'autres encore.

"À ce moment-là, j'étais très attirée par les vêtements vintage et les choses de ce genre, et la robe avait un côté romantique que j'adore. C'est aussi quelque chose que (Christie) a très bien su capturer", a déclaré Coddington lors d'un entretien téléphonique avec CNN.

"Nos vies étaient très imbriquées l'une dans l'autre en ce qui concerne sa carrière et la mienne... et cette photo me le rappelle. C'était une belle période de ma vie", a-t-elle ajouté.

Une rencontre mignonne dans l'industrie de la mode

Christie et Coddington se sont rencontrés pour la première fois au début des années 1970 lors d'une mission pour le Vogue britannique. Christie était alors l'assistante de Clive Arrowsmith, le "photographe de mode le plus recherché de l'époque", et Coddington était un rédacteur de mode junior pour la publication, a écrit Coddington dans l'avant-propos du livre de Christie.

Le budget ne permettant que deux chambres d'hôtel, et Arrowsmith souhaitant en partager une avec le mannequin Ann Schauffuss, sa petite amie de l'époque, Coddington se souvient que Christie et elle ont passé les jours précédant la séance photo à se déplacer maladroitement dans leur chambre commune, à danser l'une autour de l'autre pour avoir de l'intimité et s'habiller séparément dans la salle de bain.

Leur premier rendez-vous a eu lieu quelques années plus tard, lorsque Mme Coddington avait besoin d'un cavalier pour un bal de charité pour lequel on lui avait offert deux billets - Christie était le seul homme avec un smoking qu'elle et son assistante Patricia McRoberts (l'ancienne petite amie de Christie) connaissaient à l'époque, a-t-elle déclaré.

Quelques semaines plus tard, ils ont emménagé ensemble.

Christie se souvient de la première fois qu'il a photographié Coddington, en 1973, pour le journal londonien "The Evening Standard". La publication souhaitait écrire un article sur Coddington, ce qu'elle accepta, mais seulement si Christie prenait les photos.

"J'étais plein d'appréhension avant cette séance, car même si nous vivions ensemble, le fait de devoir la photographier pour la première fois me remplissait d'anxiété", a déclaré Christie à CNN. "Parce que cela aurait pu devenir un grand défaut dans notre relation - elle aurait pu penser 'Oh, mon Dieu, il ne peut pas prendre une photo de moi, je ne peux pas rester avec lui plus longtemps'".

Heureusement, la séance photo a été un succès retentissant. À partir de ce moment, Coddington et Christie forment une équipe inébranlable, développant des idées pour leurs séances photos personnelles ainsi que pour des commandes éditoriales - Coddington s'occupant du stylisme tandis que Christie visualise. En Coddington, Christie avait trouvé son "collaborateur idéal" et sa "première muse", a-t-il déclaré à CNN.

Leur première collaboration pour Vogue date de 1974, avec la création d'une scène de boîte de nuit des années 1940 mettant en scène le mannequin Marie Helvin dans la peau d'une chanteuse de cabaret, vêtue d'une collection de robes de soirée glamour. (Son pianiste, quant à lui, était le coiffeur de la séance photo, coiffé dans le propre costume blanc Saint Laurent de Christie).

La romance sur pellicule

Coddington se souvient des week-ends que le couple passait fréquemment dans la maison de la mère de Christie à Wantage, en Angleterre, loin de l'agitation de la grande ville de Londres. À une occasion particulière, juste avant Noël 1975, ils se sont rendus dans les Berkshire Downs - Coddington avec sa robe vintage et son chapeau à larges bords, et Christie trimbalant son appareil photo, un générateur Honda et une seule lampe de studio.

Dans l'image de Coddington debout dans le champ, Christie cherchait à raconter une histoire d'amour, inspirée des vieux films en noir et blanc qu'il regardait souvent, comme une adaptation du classique littéraire "Wuthering Heights" (Les Hauts de Hurlevent). L'esthétique qu'il espérait recréer avec "les landes et les collines, toutes désolées et seules", a expliqué Christie. "Et vous savez, les femmes sont rejetées et les hommes sont immondes.

Sur le côté de Coddington se trouve un poteau indicateur en bois parfaitement imparfait que Christie a rapidement "bricolé", un accessoire qui ajoute à l'aspect vintage et à l'aspect narratif de l'œuvre, selon lui. Coddington étant éclairé par une seule lumière de studio, un arrière-plan de nuages orageux typiquement britanniques a ajouté une "touche de drame", a-t-il déclaré.

"Il y a là un désir ardent, car la romance, c'est perdre, gagner, perdre. Les gens se mettent ensemble et se séparent, puis il y a l'amour non partagé", a déclaré M. Christie.

Coddington et Christie se sont mariés en 1976, lors d'un "merveilleux mariage au bord de la mer à Derval, en France", se souvient Christie. Ils se sont séparés en 1978, laissant Coddington "le cœur brisé", dit-elle. Christie avait commencé à se concentrer sur sa carrière dans le cinéma, se consacrant entièrement au tournage de publicités, à la réalisation de clips musicaux et à l'écriture de scénarios - et il y avait eu une autre femme, a admis Christie.

Mme Coddington s'est installée aux États-Unis pour travailler chez Calvin Klein, avant de devenir directrice de la création du Vogue américain en 1988. Elle a ensuite épousé son partenaire actuel Didier Maligein ; Christie a épousé sa partenaire actuelle Amanda Nimmo en 1991 et ils ont deux enfants ensemble.

La couverture de "A Very Distinctive Style : Then & Now"

Bien que Christie soit aujourd'hui basé en Angleterre, il prend souvent le temps de rendre visite à Coddington lors de ses voyages à New York. Le 19 octobre, Coddington et Christie ont parlé ensemble du nouveau livre de Christie au Fashion Institute of Technology de New York.

"Je suis censé vous demander si l'un des modèles ou acteurs que vous avez photographiés vous a déjà fait de l'œil", a demandé Coddington à Christie au cours de l'entretien.

"Eh bien, je l'ai été par vous", a répondu Christie.

"Willie Christie : un style très particulier : Then & Now" est disponible dès maintenant .

Source: edition.cnn.com