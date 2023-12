Une histoire chaleureuse du pull-over moche de Noël

Vous le connaissez. Il s'agit d'un pull-over laineux, généralement dans différentes nuances de rouge, de blanc et de vert, souvent d'un tissu douteux, et portant au moins un motif inspiré de Noël - un bonhomme de neige, des guirlandes, un renne ou des sucres d'orge. Un point de plus s'il comporte un pompon en 3D ou des clochettes.

Le vêtement est rapidement devenu un élément essentiel des fêtes de fin d'année, aussi omniprésent que les lumières de Noël et le papier d'emballage. Il est odieux et de mauvais goût, mais aussi flou et plutôt sain - l'équivalent mode d'un film de Noël Hallmark (avec une bonne dose d'humour).

Il a toutefois fallu un certain temps pour que la NGC trouve sa place dans le panthéon des éléments fondamentaux de Noël.

Les pull-overs sur le thème de Noël ont commencé à faire leur apparition dans les années 1950, un clin d'œil peut-être à la commercialisation croissante de la fête. Initialement appelés "Jingle Bell Sweaters", ils n'étaient pas aussi voyants que ceux d'aujourd'hui et n'ont guère eu de succès sur le marché, même si certaines personnalités de la télévision - notamment les crooners Val Doonican et Andy Williams - ont vraiment adopté le côté moche du pull festif.

Ce n'est que dans les années 1980 que l'article est devenu courant. Ce changement est dû à la culture pop et aux comédies, avec des personnages de pères gaffeurs comme le Clark Griswold de Chevy Chase dans "National Lampoon's Christmas Vacation", qui ont transformé le pull-over de Noël en une expression de gaieté peu avenante mais attachante. Les pulls ornés de flocons de neige n'étaient pas considérés comme cool, mais ils respiraient la joie de vivre et étaient portés lors des fêtes de bureau et le jour de Noël.

Cette résurgence n'a pas duré longtemps. Dans les années 1990, le pull-over de Noël a perdu de sa popularité ; il s'agissait d'un vêtement que seuls les membres de la famille les plus âgés et les moins à la mode pouvaient envisager de porter ou d'offrir. À l'aube du nouveau millénaire, cet article était largement considéré comme une mésaventure vestimentaire qui faisait froncer les sourcils.

Pensez au film "Le journal de Bridget Jones" de 2001, dans lequel Mark Darcy, incarné par Colin Firth, vient saluer Bridget (Renée Zellweger) lors d'une fête de famille en portant un vêtement tricoté peu attrayant représentant un renne géant au nez rouge. Bridget est horrifiée. Tout comme vous, probablement, si vous avez regardé le film au cinéma. Mais vous avez probablement aussi souri. Tel est le pouvoir réconfortant de la NGC.

Le début des années 2000 a également donné un nouveau souffle à ce classique des fêtes de fin d'année. Selon le "Ugly Christmas Sweater Party Book : The Definitive Guide to Getting Your Ugly On", les soirées pull-over de Noël ont commencé à prendre de l'ampleur à l'époque où Bridget reculait devant la tenue de Darcy.

La première fête sur ce thème a eu lieu à Vancouver, en Colombie-Britannique, en 2002, a déclaré Brian Miller, l'un des auteurs du livre et fondateur de la boutique en ligne UglyChristmasSweaterParty.com, lors d'un entretien téléphonique. "Il est difficile de dire ce qui a déclenché le changement de perspective, mais je pense qu'à partir du moment où quelqu'un a porté le vêtement de manière humoristique, les gens ont commencé à voir le côté comique de la chose et à se dire que cette chose au fond du placard pourrait être amusante, au lieu d'être quelque chose d'affreux dont personne ne veut", a-t-il déclaré.

À partir de là, la popularité du pull-over moche a fait boule de neige.

Au cours de la décennie suivante, ce tricot festif est devenu "une nouvelle tradition de vacances", comme l'a décrit M. Miller. "Il est devenu le gui de notre génération", a-t-il ajouté. "Ce qui est assez remarquable, quand on y pense.

Les géants de la mode rapide comme Topshop et les détaillants haut de gamme comme Nordstrom ont commencé à remplir leurs rayons et leurs sites de modèles voyants à chaque période de fêtes. Les magasins d'antiquités et l'Armée du Salut ont capitalisé sur la tendance en augmentant leurs stocks de bonshommes de neige en peluche et de pulls de Père Noël dansant. Même le secteur de la mode s'y est mis. En 2007, Stella McCartney a sorti un pull alpin sur le thème de l'ours polaire. Givenchy a suivi en 2010, et Dolce & Gabbana l'année suivante.

L'année 2012 a marqué un tournant dans l'engouement pour les pulls moches. L'organisation caritative britannique Save the Children a lancé le Christmas Jumper Day, un événement de collecte de fonds encourageant les gens à revêtir leurs pulls les plus ridicules. Le journal britannique The Telegraph a qualifié l'article de "must-have de la saison", tandis que le New York Times a fait état de courses sur le thème du pull moche de Noël, de tournées des pubs et de détaillants en ligne spécialisés en plein essor aux États-Unis. Parallèlement, les tricots ont commencé à arborer davantage de guirlandes, de cloches et de détails farfelus, atteignant ainsi le summum du kitsch.

Les célébrités, de Taylor Swift à Kanye West, ont également adopté la tendance. L'animateur de talk-show Jimmy Fallon a même lancé une émission régulière intitulée "12 jours de pulls de Noël", qui est toujours diffusée aujourd'hui.

L'essor des médias sociaux n'a fait qu'accentuer la popularité du pull moche. Aujourd'hui, nous rivalisons pour montrer notre amour du pull-over de Noël sur Instagram, tandis que tous, de la grande distribution Target à la chaîne de restauration rapide Red Lobster (dont le NGC comporte une poche pour garder la nourriture au chaud), et de plus en plus de maisons de couture, proposent leurs propres versions du vêtement.

"Lorsque j'ai assisté à ma première Ugly Sweater Party au début des années 2000, je n'aurais jamais imaginé que ce vêtement prendrait un tel essor", a déclaré M. Miller. "Mais il est facile de comprendre pourquoi : les tricots moches peuvent être portés par n'importe qui - de ma fille au concours de pulls moches de son école aux employés de bureau à leur fête de fin d'année. Ils sont démocratiques. Et c'est très amusant. Noël peut être assez stressant - porter quelque chose de ridicule peut aider à faire baisser la pression."

