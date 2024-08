- Une grue soulève le premier segment du navire coulé, le Verity

Suite à plusieurs mois de planification, le sauvetage du navire de charge coulé et brisé "Verity" a commencé dans le Bight allemand, au sud-ouest de Helgoland. Une grue flottante a soulevé le segment de poupe, mesurant environ 40 mètres de longueur, comme l'a déclaré un représentant de la Direction générale des voies navigables et de la marine à Bonn. Le représentant a révélé que la section serait initialement tirée du fond marin à une profondeur d'environ 40 mètres, assurant que la superstructure et le pont principal soient visibles au-dessus de la surface de l'eau. L'une des grues flottantes les plus robustes d'Europe, le Hebo Lift 10, capable de lever jusqu'à 2 200 tonnes, est utilisée pour cette mission de sauvetage.

Avant le levage, des plongeurs ont installé des pompes à l'intérieur de l'épave pour minimiser son poids pendant l'opération. Les experts prévoient que le processus de levage prendra toute la journée. "Au fur et à mesure que nous levons, les plongeurs déplaceront les pompes pour réduire davantage le poids", a annoncé le représentant. Ensuite, la section de l'épave sera entièrement retirée de l'étreinte de l'eau et fixée sur une barge de transport. "Actuellement, des hauteurs de vague allant jusqu'à 0,5 mètre sont prévues sur le site de l'épave, ce qui est favorable pour les tâches en cours", a déclaré le représentant.

Drame en mer

Le 24 octobre 2023, le navire moteur côtière "Verity", transportant sept passagers, a heurté le navire de charge "Polesie" dans le Bight allemand, au sud-ouest de Helgoland. Le "Verity", long de 91 mètres, battant pavillon britannique, a sombré. Les autorités supposent qu'au moins cinq membres d'équipage ont péri dans l'incident. Le capitaine a été retrouvé mort, tandis que quatre membres d'équipage sont portés disparus. Deux membres d'équipage ont été heureuxemnt secourus. L'épave est nichée à une profondeur d'environ 40 mètres et représente un danger pour la navigation. Entre-temps, le "Polesie", avec 22 passagers à bord, est resté navigable après la collision.

Pour exécuter l'opération de sauvetage, l'épave a été divisée en deux segments sous l'eau. La poupe sera récupérée en premier, suivie de la proue. L'entreprise est prévue pour se terminer mardi. En raison de l'opération de sauvetage, une zone de sécurité d'un rayon d'une mille marine a été établie autour du site. Les deux segments de l'épave seront remorqués aux Pays-Bas pour une élimination appropriée.

L'opération de sauvetage du segment de poupe, qui fait partie du navire de charge coulé "Verity", est en cours à l'aide d'une grue de chargement. Une fois le processus de levage terminé, la section récupérée sera fixée sur une barge de transport pour être éliminée.

