- Une grue de construction tombe en panne, entraînant la mort d'un homme.

Un incident s'est produit à la retenue de Bleilochtal en Thuringe, connue comme le plus grand réservoir d'Allemagne, entraînant un décès. Un autre travailleur a été grièvement blessé et transporté dans un établissement médical, selon les autorités.

L'incident s'est produit à midi, sur un chantier de construction d'un pont enjambant le réservoir. L'emplacement de l'incident se trouve à Saaldorf, un quartier de Bad Lobenstein dans le district de Saale-Orla.

Victime non identifiée

Les autorités n'ont pas encore révélé les causes de l'accident du travail. De plus, l'identité de la personne décédée n'a pas encore été confirmée. Un porte-parole de la police a déclaré que l'extraction du corps avait été difficile en raison de sa position sous la grue effondrée. Plusieurs services d'urgence, notamment la police, les équipes de secours, les pompiers et les autorités locales, ont été appelés sur les lieux.

Le chef du gouvernement de Thuringe, Bodo Ramelow, du Parti de gauche, a exprimé ses condoléances sur le réseau social X : "Je partage la douleur des familles. C'est juste tragique. Un tel incident est déplorable." Il avait visité le chantier deux semaines plus tôt pour évaluer l'avancement du projet.

Lieu de l'accident dans la "mer de Thuringe"

L'état de la structure a nécessité la construction d'un pont de remplacement. Jusqu'à la fin des travaux, la circulation continuera d'emprunter l'ancien pont. La grue utilisée pour la construction du nouveau pont s'est affaissée longitudinalement sur la structure en acier rouge et s'est effondrée.

La retenue de Bleilochtal en Thuringe orientale est considérée comme le plus grand réservoir d'Allemagne, s'étendant sur 28 kilomètres de long et contenant un volume d'eau de 215 millions de mètres cubes. Dans le cadre de l'extension de l'autoroute fédérale B90 à l'ouest de la "mer de Thuringe", le pont sur la retenue de Bleiloch est en cours de rénovation.

L'accident mortel du travailleur a impliqué un joint plombé qui a lâché sur la grue effondrée pendant la construction du pont. Les secours ont dû retirer soigneusement le joint plombé avant de pouvoir récupérer le corps.

