Une grue de construction heurte un pont en Thuringe, faisant un mort.

Un incident important impliquant une grue de construction s'est produit à la retenue de Bleilochtalsperre dans l'est de Thuringe, l'un des plus grands réservoirs d'Allemagne. Malheureusement, une personne a perdu la vie lors de cet accident et un autre travailleur a subi des blessures graves, nécessitant une hospitalisation. Il a été rapporté précédemment qu'une autre personne avait subi des blessures légères. Le sauvetage de la personne décédée, coincée sous la grue renversée, se révèle difficile pour les services d'urgence.

L'incident s'est produit aux alentours de midi, lorsque la grue s'est renversée sur un pont traversant la retenue de Bleilochtalsperre à Saaldorf, dans le district de Saale-Orla. En conséquence, le chantier de construction ressemble désormais à un champ de débris chaotique.

Détails inconnus sur l'incident

La police n'a pas encore révélé les raisons de cet accident du travail regrettable. De plus, l'identité de la personne décédée n'a pas encore été confirmée avec certitude. Les autorités des différents services d'urgence, y compris la police, les services de secours, la brigade des pompiers et les administrations locales, sont actuellement sur les lieux pour apporter leur aide.

La retenue de Bleilochtalsperre, située dans l'est de Thuringe, s'étend sur 28 kilomètres et a une capacité de stockage d'eau de 215 millions de mètres cubes. Le pont sur la retenue de Bleiloch est actuellement en rénovation dans le cadre de l'extension de l'autoroute fédérale B90, communément appelée "Mer de Thuringe".

En raison de l'état défectueux du pont, l'installation d'un pont de remplacement est en cours. Jusqu'à ce que le nouveau pont soit achevé, la circulation continuera de passer sur le pont existant.

La police continue d'enquêter sur les raisons malheureuses de l'accident du travail ayant entraîné la perte de vie et des blessures graves. Malheureusement, malgré les efforts déployés, l'identification de la personne décédée reste incertaine.

