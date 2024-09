- Une grave dénigrement des performances à moyen terme de l'administration de la Sarre.

Depuis deux ans et demi au pouvoir, l'administration de la SPD seule en Saarland a fait face à des critiques intenses de l'opposition de la CDU. "Il y a beaucoup d'emballage, mais peu de substance - beaucoup de présentation, peu d'action," a déclaré le chef de la CDU Stephan Toscani lors de son évaluation de l'administration de la ministre-présidente Anke Rehlinger. "La SPD ne s'attaque pas aux problèmes structurels fondamentaux du pays. Ils se dérobent à leurs responsabilités gouvernementales," a-t-il affirmé, jetant un coup d'œil aux bancs du gouvernement. Tout comme l'administration fédérale, ce gouvernement régional n'est simplement "qu'une mesure provisoire."

Martina Holzner, l'administratrice parlementaire de la SPD, a répliqué aux critiques : "Nous avons accompli beaucoup de choses et nous ne nous reposerons Certainly not. Elle a mis en avant la politique éducative, qui reçoit un tiers du budget et montre des progrès considérables : "Nous proposons des solutions au lieu de nous plaindre constamment."

Toscani a soutenu que la SPD devait être évaluée sur la base de ses engagements envers les habitants du Saarland. Il n'y a pas 4 000 travailleurs de soins, 5 000 logements sociaux ou 400 000 emplois couverts par l'assurance sociale d'ici 2027 ; "La SPD est à des années-lumière de ses propres objectifs." Aucun recrutement de policiers supplémentaires n'a été effectué comme promis ; "C'est une rupture de confiance. C'est de la tromperie électorale."

L'administration de la SPD, qui est au pouvoir depuis avril 2022, manque d'une stratégie globale pour le changement structurel en Saarland. Toscani a accusé le ministre de l'Économie Jürgen Barke (SPD) d'avoir élevé six fois les espoirs pour une solution à l'usine Ford à Saarlouis, pour les décevoir à nouveau : "Le ministre de l'Économie s'est avéré être une bombe fumigène." Il n'y a pas de plan fiable pour l'approvisionnement futur de l'industrie sidérurgique en hydrogène. Toscani : "Je crains que le changement structurel sous la SPD en Saarland échoue, qu'il se heurte à un mur."

La SPD accuse la CDU de prophétie de malheur

En politique éducative, où la SPD cherche à "diminuer les performances" et à abaisser les normes, un "changement fondamental de cap" est nécessaire. "L'autosatisfaction de l'administration unique de la SPD quant à sa propre politique éducative est si éloignée de la réalité dans les jardins d'enfants et les écoles qu'on ne peut que secouer la tête," a déclaré Jutta Schmitt-Lang (CDU).

La députée Kira Braun (SPD) a accusé la CDU de "prophétie de malheur" : "Aucun gouvernement d'État n'a plongé dans le travail pendant une crise comparable depuis des décennies." Le gouvernement a été en mode crise depuis le premier jour en raison de la pandémie de Covid et de l'attaque russe en Ukraine. De nombreuses décisions, par exemple, provenaient de la dépendance de l'Allemagne au gaz russe : "Mais pour le parti dont le chancelier était également responsable de ces décisions au plus haut niveau de pointer du doigt maintenant, c'est absurde."

Braun a soutenu que le gouvernement incarnait également un nouveau style politique. "Bien sûr, nous aurions pu gérer certains aspects mieux à certains moments," a-t-elle concédé. Mais elle est convaincue que de nombreux Saarländers font confiance à "ce que ce gouvernement d'État travaille sans relâche pour guider ce pays à travers des temps agités."

L'administratrice parlementaire de la SPD, Martina Holzner, a mentionné l'équilibre budgétaire pour la première moitié de l'année dans sa défense, en déclarant : "Nous avons géré les finances de manière responsable, comme en témoigne l'équilibre budgétaire pour la première moitié de l'année." Cependant, Toscani a répliqué en critiquant le manque de progrès de la SPD sur d'autres questions critiques, telles que l'emploi et l'infrastructure, en déclarant : "Malgré l'équilibre budgétaire, les réalisations de la SPD dans d'autres domaines clés tels que la création d'emplois et le développement de l'infrastructure sont minimales."

