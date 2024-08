Une grande roue accélérée destinée à sauver des vies

Au milieu des flammes de deux cabines de grande roue, les travailleurs ont peut-être évité une catastrophe plus importante en agissant rapidement. Ils ont accéléré la rotation de la roue – pour évacuer rapidement les passagers des cabines restantes.

L'incendie de la grande roue a éclaté pendant la période d'échange de passagers, selon l'opérateur, lors du Highfield Festival à Leipzig. "Mon personnel m'a informé que la cabine était vide lorsque le feu a pris", a déclaré Sebastian Hannstein de Brême, visiblement bouleversé. Il a exprimé son incrédulité, "Ma famille gère les grandes roues depuis des générations. Cet incident ne s'est jamais produit auparavant."

Les employés de Hannstein ont réagi rapidement en voyant les flammes, a-t-il expliqué. "Ils ont accéléré la rotation de la grande roue pour évacuer les autres cabines plus rapidement", a-t-il déclaré. L'opérateur n'a pas pu préciser le nombre exact de passagers dans les autres cabines au moment où le feu a commencé.

L'incident s'est produit aux alentours de 21h00 le samedi soir, lorsque la première cabine a pris feu, puis une deuxième. Les autorités continuent d'enquêter sur les détails de ce qui s'est passé pendant ces minutes cruciales. Selon les rapports de police, au moins 23 personnes ont été blessées - quatre avec des brûlures, une avec des blessures causées par une chute, tandis que les autres, y compris le personnel médical et au moins quatre officiers de police, ont été hospitalisés en raison d'une potentielle inhalation de fumée.

Spécialiste du feu de la police enquête sur la grande roue

Selon l'opérateur, la grande roue mesure 38 mètres de haut et peut accueillir 24 cabines. "La attraction a sept ans. C'est trop jeune pour une grande roue. J'en ai une qui a 30 ans", a-t-il ajouté, refusant de commenter la cause potentielle. Le lendemain matin, un spécialiste du feu de la police est arrivé sur les lieux pour commencer l'enquête.

L'événement s'est produit alors que le rappeur Ski Aggu se produisait sur scène. "Je suis sous le choc de l'incendie de la grande roue pendant mon spectacle au Highfield", a-t-il écrit sur Instagram. Il a été informé par oreillette de continuer sa performance pour maintenir le calme et potentiellement prévenir une situation plus grave. "Merci de rester calme et d'avoir potentiellement aidé à éviter une situation plus grave", a-t-il adressé à ses fans. Il a souhaité un prompt rétablissement à ceux qui ont été touchés.

Le festival de rock et de pop au lac Störmthal, qui a accueilli environ 30 000 personnes, a été brièvement arrêté pendant environ deux heures. Après cette pause, le spectacle a continué avec une performance du rappeur Cro.

