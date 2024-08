- Une grande manifestation contre l'AfD est prévue à Erfurt

Avec un grand rassemblement, les représentants des syndicats, des associations sociales et des initiatives démocratiques cherchent à encourager les gens à voter pour des partis autres que l'AfD quelques jours seulement avant les élections régionales. Dans des secteurs tels que la restauration et les soins de santé et de soins aux personnes âgées, il y a des menaces de coupes importantes si l'AfD obtient la responsabilité gouvernementale en Thuringe, déclare Renate Sternatz, vice-présidente de la Confédération allemande des syndicats Hesse-Thuringe.

De nombreux employés de ces secteurs ont un passé migratoire et, selon l'AfD, devraient quitter le pays. "Nous ne pouvons pas laisser faire cela", a déclaré Sternatz. La société civile fera également entendre sa voix.

Avertissement aux partis

Selon les organisateurs du rassemblement - l'alliance "Sur les lieux d'Erfurt" - l'événement aura lieu le 25 août devant le Parlement régional d'Erfurt. Le rassemblement est également destiné à être un appel aux autres partis de ne pas coopérer avec l'AfD, déclare une porte-parole de l'alliance.

Les expériences des années passées ont montré que l'élection du député FDP Thomas Kemmerich comme président du Parlement de Thuringe avec les voix de l'AfD le 5 février 2020 n'était que le début de votes conjoints supplémentaires avec l'AfD. "Cela continue dans les parlements municipaux et cela ne doit pas se produire dans un parlement régional", déclare la porte-parole.

La porte-parole est réticente à commenter le nombre de participants attendu au rassemblement. "Bien sûr, ce serait merveilleux si nous pouvions à nouveau faire sortir 10 000 personnes dans les rues", a-t-elle déclaré. Cependant, les prévisions sur le nombre de participants sont difficiles.

De nombreux événements prévus

Dans la semaine précédant le rassemblement au Parlement régional, de nombreux artistes à Erfurt prendront également position contre l'élection de l'AfD. Il y aura de nombreux événements correspondants dans toute la zone urbaine, selon les informations.

Dans les derniers sondages pour les élections régionales, l'AfD avec le leader d'extrême droite Björn Höcke est en tête et a des chances d'obtenir plus d'un tiers des sièges au Parlement. L'AfD de Thuringe est classée par la protection constitutionnelle de l'État comme étant clairement d'extrême droite et est surveillée.

