- Une grande joie pour le mariage de son fils.

Julianne Moore (63 ans), actrice primée aux Oscars, annonce une importante nouvelle familiale : son fils, le musicien Caleb Freundlich (26 ans), et sa petite amie, Kibriyaá Morgan, sont fiancés. "Félicitations Cal et Ki - nous vous aimons", a commenté l'actrice américaine sur deux photos du couple présentant la bague de fiançailles.

Le futur marié a partagé une autre photo de ce moment touchant et a également republié plusieurs photos de la petite célébration avec les deux familles sur ses stories Instagram. Son commentaire : "Yeeeeeehaw."

D'autres photos de la future mariée en robe de créme élégante et de son futur mari en tee-shirt foncé et pantalon gris ont été publiées sur le compte Instagram de Kibriyaá Morgan. "Les grands enfants se marient !!! Ahhhhhh je ne pourrais pas vous aimer plus, même si j'essayais, Cal - TOI ET MOI", a-t-elle écrit.

Les félicitations des célébrités affluent

Le post Instagram de Julianne Moore a ravi ses abonnés, surtout les célébrités.

"Félicitations!!! Cela appelle certainement une célébration de pâtes", a commenté Ellen Pompeo (54 ans), star de "Grey's Anatomy". L'actrice Jessica Capshaw (47 ans) a écrit : "Oh mon Dieu, oh mon Dieu!! Félicitations!!" Halle Berry (57 ans), gagnante d'un Oscar, a également envoyé ses vœux : "Félicitations ! Beau couple, bel amour." L'actrice américaine Jennifer Garner (52 ans) a laissé un "Si adulte, félicitations !" Et sa collègue britannique-australienne Naomi Watts (55 ans) un "Félicitations!!! Si merveilleux!!!" Katie Couric (67 ans), journaliste américaine, a écrit : "Awww ouais, félicitations!!" Et le mannequin Helena Christensen (55 ans) a posté trois cœurs rouges avec un "Omg".

Tracy Pollan (64 ans), épouse de Michael J. Fox (63 ans) depuis 1988, a adressé son commentaire sous le post de Moore directement au couple : "Ki et Cal, je ne pourrais pas être plus heureux."

Cal et Ki se sont rencontrés à l'université

Selon le magazine de mariage "Bride", le couple fraîchement fiancé a été lié pour la première fois en avril 2017. Ils fréquentaient la même université.

Caleb Freundlich est le fils de la star hollywoodienne et du réalisateur américain Bart Freundlich (54 ans). Ils se sont rencontrés lors du tournage de "The Myth of Fingerprints" (1997). Le fils Caleb, né en 1997, a été suivi par la fille Liv Freundlich (22 ans) en 2002. Ils se sont mariés en 2003.

