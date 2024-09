- Une grande grue dérivante récupère des débris de la mer du Nord, provenant du Verity.

À la suite d'un désastre maritime dans la mer du Nord près de Helgoland il y a un an, l'opération de sauvetage du navire "Verity" en difficulté a atteint sa conclusion. Selon les informations de l'Administration des eaux et du shipping (WSA) à Bonn, la proue immergée du navire moteur côtière a été avec succès récupérée de l'eau mercredi à l'aide d'une grue flottante. La tragédie a entraîné la perte de cinq membres d'équipage en octobre.

La proue, mesurant environ 50 mètres de long et pesant environ 580 tonnes, a été levée de l'eau mercredi après-midi. Le sauvetage de la partie arrière du navire avait été accompli en août, au cours duquel un membre d'équipage décédé a également été récupéré. Plusieurs remorqueurs, deux barges et deux autres navires ont contribué à l'opération de sauvetage globale.

Les débris récupérés seront maintenant transportés aux Pays-Bas et éliminés de manière écologique, selon les annonces de la WSA. La zone est toujours en cours de nettoyage après l'accident, avec des débris tels que des couvercles de écoutille retirés du fond marin. Une fois l'enquête terminée, la zone sera rouverte à la navigation.

"De haut niveau" opération de sauvetage de la "Verity"

Eric Oehlmann, directeur général de la Direction générale des voies navigables et du shipping à Bonn, a salué l'opération de sauvetage "exceptionnelle" et le travail "de haut niveau" de tous ceux qui y ont participé. "C'est formidable que deux marins aient été secourus", a ajouté Oehlmann, en exprimant ses condoléances aux familles des disparus et des morts.

Deux navires, le "Verity" de 91 mètres de long et le navire de charge en vrac "Polesie" de 190 mètres de long, se sont heurtés dans la Baie allemande en octobre. Tandis que le "Polesie" est resté à flot avec 22 personnes à bord, le "Verity" a coulé avec ses sept membres d'équipage. Un membre d'équipage a été trouvé mort peu après la collision, et deux marins ont été secourus des débris. Les recherches pour les quatre membres d'équipage manquants ont été arrêtées après 24 heures.

L'analyse de l'accident se poursuit

L'enquête sur l'accident se poursuit. Depuis que le "Verity" naviguait sous le pavillon britannique, les autorités britanniques sont responsables de déterminer la cause de la collision, selon les déclarations de la WSA. Il existe un haut niveau de coopération avec le Bureau fédéral d'enquête sur les accidents maritimes. Un rapport conclusif n'a pas encore été publié.

La proue du "Verity" sauvé était de section circulaire, garantissant une opération lisse pour la grue flottante pendant le processus de récupération. Après avoir été transporté aux Pays-Bas, les autres parties du navire, également de tailles et de formes variées, seront éliminées conformément aux directives écologiques.

