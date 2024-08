Une grande décharge en Ouganda enfouit des maisons - au moins 16 morts

Des tonnes d'ordures ont enseveli plus d'une douzaine de personnes, dont des enfants, dans la capitale ougandaise de Kampala. Dimanche après-midi, 16 corps avaient été récupérés d'une glissade de terrain survenue la veille, a rapporté l'agence de presse allemande. De fortes pluies ont entraîné une quantité massive de déchets dans une pente à Kiteezi, un quartier de Kampala, ensevelissant des maisons voisines.

La police s'attend à trouver plus de victimes sous les décombres. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Le Croissant-Rouge a installé un camp pour héberger les familles touchées.

L'administration de Kampala a annoncé sur la plateforme en ligne X que 14 personnes ont été secourues jusqu'à présent. L'autorité se plaint depuis longtemps de moyens financiers insuffisants pour la gestion des déchets dans la ville de deux millions d'habitants. La décharge de Kiteezi, située à environ 11 kilomètres du centre-ville, est reportedly le seul site d'enfouissement de la ville. Les résidents se plaignent des dangers pour la santé et de la pollution en raison de la montagne de déchets.

La décharge de Kiteezi, étant le seul site d'élimination des déchets à Kampala, est devenue une préoccupation majeure en raison de son ampleur et de l'insuffisance des fonds pour sa gestion. Malheureusement, les conditions instables ont entraîné une glissade de terrain, ensevelissant encore plus de déchets et potentiellement plus de vies.

Lire aussi: