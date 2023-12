Une gare abandonnée transformée en un hôtel spectaculaire

La gare de Canfranc a ouvert ses portes en 1928, lors d'une cérémonie d'inauguration à laquelle assistaient le roi d'Espagne et le président de la République française. L'hôtel est situé en Espagne, mais non loin de la frontière française.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Canfranc a été le théâtre d'arrestations, d'espionnage et de trafic d'or. En 1970, la station a fermé ses portes.

La gare est restée en sommeil pendant des décennies jusqu'à ce que des travaux soient entrepris pour transformer le bâtiment, toujours beau mais longtemps négligé, en un hôtel exploité par le groupe hôtelier Barcelo. Après des années de rénovation, la gare de Canfranc a accueilli ses premiers clients en janvier 2023.

Les amateurs de chemins de fer et d'histoire ont officiellement une nouvelle destination sur leur liste de choses à faire, tandis que le maire de Canfranc, Fernando Sánchez Morales, déclare que les habitants ont accueilli l'ouverture "avec enthousiasme".

"Nous sommes très satisfaits de voir la gare revivre et briller à nouveau", a déclaré M. Sánchez Morales à CNN Travel .

Nouveau chapitre

Même à l'état de ruine, Canfranc attirait les visiteurs : Les photographes ont afflué vers la gare, conçue par l'architecte espagnol Fernando Ramirez de Dampierre, désireux d'immortaliser une tranche oubliée de l'histoire ferroviaire européenne.

Ceux qui trouvent de la beauté aux bâtiments abandonnés pourraient penser que l'hôtel était plus attrayant dans cet état étrange et délabré.

Mais la gare de Canfranc a également un aspect spectaculaire après sa revitalisation et attire déjà les clients de l'hôtel.

L'architecte Thomas O'Hare est tombé par hasard sur la gare Canfranc il y a quelques années. Lorsqu'il a découvert que ce nœud ferroviaire abandonné allait devenir un hôtel, O'Hare s'est juré de revenir une fois les travaux terminés.

Aujourd'hui, M. O'Hare, qui vit à Belfast, en Irlande du Nord, est en vacances à l'hôtel avec sa famille.

"L'extérieur est très grandiose et donne certainement l'impression de voyager à une autre époque", explique M. O'Hare à CNN Travel.

Les O'Hare passent leurs journées à skier à Candanchu, l'une des plus anciennes stations de ski d'Espagne, voisine de l'hôtel.

Une histoire tumultueuse

En raison de sa position frontalière, la propriété de la station de Canfranc était à l'origine partagée entre la France et l'Espagne. Elle appartient aujourd'hui au gouvernement local d'Aragon en Espagne, qui a travaillé sur le processus de régénération de l'hôtel avec le groupe hôtelier Barcelo.

La gare de Canfranc a joué un rôle actif pendant la Seconde Guerre mondiale, témoignant de moments d'espoir et de désespoir.

Avant la prise de contrôle de la municipalité de Canfranc par les nazis, la gare a servi de porte d'entrée vers la liberté pour certains juifs européens persécutés par le régime allemand.

Ramón Javier Campo Fraile, écrivain à l'origine du projet heraldo.es/canfranc, qui a remporté le prix Premio Nacional de Periodismo Digital journalism en 2003, a parlé de l'histoire de Canfranc à CNN Travel en 2017.

"Dans les premières années de la guerre mondiale, de 1940 à 1942, des milliers de juifs ont fui en train de Canfranc vers Lisbonne et les États-Unis", a-t-il déclaré.

Selon Campo Fraile, les peintres Max Ernst, qui n'était pas juif, et Marc Chagall figurent parmi ceux qui ont quitté Canfranc en train. L'artiste américaine Joséphine Baker a également transité par la gare.

Des espions prenaient le train à Canfranc pour rejoindre la Résistance française antinazie et transmettre des messages aux pays alliés.

"Elle a également été utilisée par les Alliés, qui ont transmis des informations à la France et à l'Espagne par le biais d'un réseau d'espionnage", a déclaré le maire Sánchez Morales en 2017.

Cependant, les nazis ont pris la municipalité de Canfranc en novembre 1942 et en ont gardé le contrôle jusqu'en juin 1944.

La fuite par Canfranc devint plus difficile et la gare devint le lieu de nombreuses arrestations.

Canfranc fut la seule municipalité espagnole occupée par les nazis - et le régime fit sentir sa présence. Selon Campo Fraile, plus de 300 personnes ont été arrêtées alors qu'elles fuyaient vers Lisbonne, au Portugal, et ont été envoyées dans des prisons à travers l'Espagne.

"Les Allemands contrôlaient le trafic d'or [et de tungstène] et ils ont également abaissé le drapeau français.

Les rumeurs de trafic d'or nazi par la gare de Canfranc ont proliféré pendant des années, mais elles n'ont été confirmées qu'en 2000.

Campo Fraile a expliqué à CNN Travel qu'un chauffeur de bus local avait trouvé des preuves révélant que "86 tonnes d'or nazi avaient transité par la gare entre 1942 et 1943".

"Nous avons trouvé d'autres documents dans les archives européennes et américaines qui prouvent que plus de 100 tonnes d'or ont transité par la région", a-t-il ajouté.

Une rénovation soignée

La nouvelle version de la gare de Canfranc vise à reconnaître et à préserver l'histoire de la gare, tout en ouvrant un nouveau chapitre pour la gare et la région.

María Bellosta, directrice de l'hôtel Canfranc, explique à CNN Travel qu'une "attention particulière a été accordée à chaque détail" du projet de rénovation.

Il était important, ajoute-t-elle, de ne pas "perdre un iota de sa personnalité et de son énorme héritage".

Cet "énorme héritage" s'accompagne d'un "énorme défi", comme le dit Bellosta.

Le bâtiment de 1928 devait être adapté aux normes et au luxe d'un hôtel moderne, sans perdre son caractère historique.

"Nous voulions conserver son ADN, son esprit ferroviaire international", explique Mme Bellosta.

L'aménagement intérieur de l'hôtel, réalisé par le studio de design madrilène ILMIODESIGN, vise à évoquer les années 1920 à travers les tissus, la décoration et les uniformes du personnel. Le design comprend également des clins d'œil spécifiques à ce que Bellosta appelle "l'héritage historique, culturel et social de Canfranc, et le rôle qu'il a joué au cours du 20e siècle".

Les couleurs et les tons évoquent le paysage naturel et montagneux qui entoure l'hôtel.

L'hôtel compte 104 chambres, dont quatre suites. Il y a un espace bien-être, avec une piscine et trois restaurants. L'ancien hall de la gare est aujourd'hui la réception de l'hôtel.

Thomas O'Hare, client de l'hôtel, salue la transformation "de bon goût" du hall de la gare en réception de l'hôtel.

"Les chambres, le bar et le restaurant s'inscrivent dans la lignée d'un intérieur moderne avec un geste fort en direction de l'histoire ferroviaire de l'hôtel", déclare-t-il.

Le principal reproche de M. O'Hare est le coût supplémentaire de 15 euros par client pour l'utilisation de la piscine de l'hôtel. De plus, l'hôtel Canfranc est situé à flanc de montagne, ce qui signifie qu'il n'a pas beaucoup de terrain.

Il suggère également que l'hôtel pourrait bénéficier d'une exposition détaillant l'histoire de la gare de Canfranc, mais ajoute que le personnel est très compétent en la matière.

Nouveau chapitre

Lorsque Canfranc était une ruine, elle attirait les photographes professionnels et amateurs qui voulaient capturer l'ambiance de cette ruine obsédante.

Bellosta suggère qu'après la régénération, ces photographes "auront non seulement le privilège de l'immortaliser avec leurs appareils photo après l'impressionnante restauration, mais aussi de rester sur place et de déguster un bon repas".

Pour sa part, le maire Sánchez Morales se dit "très heureux" de la façon dont "l'histoire de la gare et l'environnement ferroviaire" sont évoqués dans l'ensemble de l'hôtel.

"Nous espérons que ce sera la consolidation de Canfranc en tant que destination touristique", a-t-il déclaré.

Rochelle Beighton de CNN a contribué à ce reportage.

Précision : L'article a été modifié pour préciser que si Max Ernst a fui les persécutions nazies, il n'était pas juif.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com