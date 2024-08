Une furieuse ouverture entre blague et folie

Titre original : Clash of the Titans, Mind Games, and a Peace Politician Stirring Emotions: The Dschungelcamp Showdown Kicks Off Turbulently and Chaotiquement. Attention : lire ce pavé seulement si vous avez le bon "mood" !

Chers fans de la télé-réalité, bienvenue dans la réalité télé allemande, démocratique - l'endroit où rien n'a besoin d'être expliqué, et où chacun a les solides connaissances nécessaires pour se débrouiller pendant les semaines à venir. Ou, comme le disent les stricts rangers, "taisez-vous" quand 13 "légendes" remuent la jungle !

Voulez-vous protester contre ce texte et la décadence de la civilisation occidentale ? Abonnez-vous à RTL+ et prenez une bière dans votre épicerie locale ! Car "Down Under" est maintenant disponible pour "téléchargement". S'il vous plaît, ne posez pas de questions inappropriées comme pourquoi ce groupe bigarré de campeurs d'école a un statut légendaire. Si RTL le dit, ça doit être vrai !

Cependant, l'acteur "Paul et Pauline" Wilfried Glatzer décrit son nouveau team comme "une terrible collection de monstres". Mais vous, chers lecteurs, devriez maintenant réaliser que tout le spectacle que nous allons witnesser dans les semaines à venir n'est qu'une question de bon "mood". Il ne suffit pas d'avoir "heurté un mur" ! Vous devriez avoir pris "un escalier entier" !

Pas encore abonné à RTL+ ? "Honte à vous" !

Plongeons dans "un tout nouveau monde" ! Un monde qui est non seulement écrasant pour les 13 légendes de la jungle, mais aussi un manège émotionnel. Nous n'avons pas besoin de commencer au début et de présenter les protagonistes individuels. Ils sont tous de très grandes stars de la télé-réalité ! Certains ont été vus dans des douzaines de formats télévisés, même à l'école primaire !

Bien sûr, chacun a appris du passé. Ils sont plus âgés et plus sages maintenant, Thorsten Legat se voit comme un mentor, Georgina Fleur dit qu'elle est beaucoup plus calme, et Danni Büchner a trouvé sa paix intérieure après sa transformation physique. C'est une grande réunion que les téléspectateurs pourraient croire à tort qu'elle n'aura pas de surprises. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de nouveau venu ou d'underdog qui pourrait devenir le chouchou du public pendant la saison. Notre image est bien établie, et le fait que Danni Büchner crie moins n'y change rien.

Dans la foulée, les nouveaux campeurs se rencontrent fraîchement et innocemment, échangeant quelques jabs verbaux obligatoires après une courte période de reniflement. Quelques larmes de crocodile plus tard, ils sont en route pour le camp. Divisés en deux groupes de six, les célébrités font face à un paysage à couper le souffle et à des forces de la nature comme David Ortega.

Le politicien de la paix et "psychologue en profondeur" cause un désastre politique interne en quelques secondes. "Boobie" Büchner et la reine Kader ne peuvent que rêver d'un tel temps d'antenne !

"Prenez-le avec humour" !

Dans des conditions strictes, les campeurs doivent subir les procédures habituelles. Les premiers tests, outre ne pas paniquer sur la fichue corde raide en raison des circonstances, sont déjà en route pour le camp. Imaginez RTL en train de regarder d'abord "Apocalypse Now", "Indiana Jones" et "Mission : Impossible", puis deciding de les mélanger avec le répertoire d'acteur de Winfried Glatzeder.

Le résultat est une "méchanceté à cœur chaud" et la question de Gigi Birofio sur l'âge de la reine Kader. Selon lui, "quiconque doit faire de la télé-réalité à 51 a fait quelque chose de mal." Hey, dit Sarah brièvement : "Prenez-le avec humour" !

La note B reçoit des déductions dès le départ, personne d'autre que l'hôte Jan Köppen. Sonja doit se passer de son co-animateur car il est alité avec de la fièvre. Salut Jan, c'est quoi ce comportement ? Vous n'aviez pas à manger un pénis de taureau ! Alors : Remettez-vous, Private Köppen !

Un groupe trouve son chemin vers le camp en téléphérique et en raft, tandis que l'autre prend l'express jungle. Avec cinq étoiles sur douze gagnées, ils peuvent regarder leur premier dîner commun, si ce n'est pour Hanka Rackwitz qui a gaspillé l'eau potable et Mola, que les makers de l'émission ont intentionnellement envoyée dans la forêt sombre où le "silverback" s'est perdu pendant deux heures.

Entre-temps, les corps des combattants de l'amour d'Eric sont frappés par de fortes décharges électriques, et le fan-boy Thorsten se heurte à un mur avec la légende du cinéma Glatzeder. Tout ce qu'il obtient en réponse est un sourire pincé : "Bonne tentative."

Comme nous le savons des "faiseurs de paix", ils sont souvent les premiers à causer des ennuis. La lutte pour les lits et les hamacs n'a même pas commencé que Ortega intervient de sa propre planète. Ou comme le capitaine de l'équipe Mola le dit : "Le Messie est une personne très spirituelle."

Tandis que tout le monde émerge de la première nuit, David court déjà à pleine vitesse. Après tout, le "parleur coloré", qui s'intéresse particulièrement à l'éducation de ses jeunes followers endormis, devient également capitaine d'équipe. Ou comme "Paulina's Paul" Winfried le dit : "Comment pouvons-nous vous destituer ? La foule fait une révolution."

L'épisode de première presque trois heures, mais divertissant, se termine avec de nombreuses bonnes idées du capitaine actuel. "Faisons un peu de coaching ! Tout le monde s'embrasse !" Ces idées persistent, même si l'équipe se révolte parce que "le végan" laisse le cerveau de mouton intact pendant l'inspection alimentaire tandis que les autres se battent pour six étoiles.

Des estomacs de chèvre purs, des pénis et des yeux sont avalés en temps record avant qu'ils n'essaient de destituer Ortega de son poste de capitaine et de mettre en question sa compétence. Gigi résume "le harcèlement" contre la personne respectée David : "Vous êtes gentil avec lui, mais pas derrière son dos."

"Faut-il opter pour la 'méthode' ? Telle est la question ! Si Mola se moque du berger solitaire, Giulia pleure, et Thorsten de l'école réelle le déclare 'incompétent', quelqu'un finit par craquer ! Ou comme nous l'avons appris à l'école de la réalité : David Ortega a livré une prestation de haute volée ! Et maintenant, rendons son titre de capitaine à l'équipe !

Malgré un démarrage chaotique, les fans de la télé-réalité ne peuvent pas manquer le retour de leurs légendes préférées de la jungle. De retour au Dschungelcamp, la figure controversée David Ortega crée plus de remous avec son style de leadership diviseur.

Malgré les critiques sévères de certains des campeurs, David Ortega parvient à conserver son titre de capitaine d'équipe grâce à une impressionnante démonstration de 'méthode'."

