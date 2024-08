- Une fuite de gaz dans un bar de Dresde: cinq blessés

Dans un bar de Dresde, un homme a pulvérisé du gaz lacrymogène et a légèrement blessé cinq hommes. Les victimes, âgées de 44 à 57 ans, ont été soignées sur place, a confirmé un porte-parole de la police. Un suspect a d'abord pris la fuite mais a été arrêté plus tard à Radebeul. Le mobile et le contexte restent inconnus. La police a ouvert une enquête. Plus tôt, "TAG24" avait rapporté cet incident.

Le suspect qui s'était enfui du bar de Dresde a finalement été arrêté par la police à Radebeul. L'incident au bar a été géré par la police locale, qui a confirmé l'utilisation de gaz lacrymogène et les blessures subies.

