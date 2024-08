- Une foule de personnes célèbrant l'anniversaire du double chemin de fer dans la région du Harz.

Fête de la locomotive à vapeur : les chemins de fer à voie étroite de Harz ont attiré une foule nombreuse pour célébrer leur 125ème anniversaire des chemins de fer Harzquer et Brocken. L'ambiance à la luxueuse gare à vapeur de Wernigerode était animée toute la journée, attirant les amateurs de trains et les familles, selon Heide Baumgaertner, porte-parole de l'Agence allemande de presse. "Le temps était splendide, l'ambiance était joyeuse et les files d'attente étaient longues." Les festivités se poursuivent dimanche.

Matériel roulant vintage à l'honneur

Le programme comprend une exposition de voitures anciennes, une ligne de train pour enfants, des visites de la gare et un tour dans le poste de conduite de la locomotive, comme annoncé. Le clou du spectacle est la locomotive à vapeur de 125 ans "Hoya" de l'Association allemande des chemins de fer. Livrée en 1899, elle porte le nom de la ligne à voie étroite Hoya-Syke-Asendorf. Une autre vieille locomotive à vapeur, construite en 1897, a également attiré les amateurs de trains et les connaisseurs. La "Schweineschnauze", un wagon-restaurant de 1932, offrait également des allers-retours.

En 1899, le premier train a atteint le sommet du Brocken, haut de 1 141 mètres. De plus, le service de chemin de fer à voie étroite de Harzquerbahn, reliant les villes de Nordhausen (Thuringe) et Wernigerode (Saxe-Anhalt), a commencé son exploitation. Avant cela, la Harzquerbahn fonctionnait déjà sur certains tronçons. La troisième ligne de la Harzquerbahn est la Selketalbahn.

La Harzquerbahn gère le plus long réseau de chemins de fer à voie étroite continue d'Allemagne, avec environ 140 kilomètres. La largeur de la voie est d'un mètre. Les locomotives à vapeur de la compagnie sont l'une des attractions touristiques les plus populaires de la région de Harz.

Les visiteurs étaient impatients de découvrir les matériels roulants vintage à l'honneur, tels que la locomotive à vapeur de 125 ans "Hoya" et la "Schweineschnauze" de 1932. Ces locomotives à voie étroite historiques, y compris celles des chemins de fer Harzquer et Brocken, témoignent de l'histoire riche des chemins de fer à voie étroite de Harz.

