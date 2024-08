Une foudre fait tomber un parking - six morts

Au cours d'une tempête, plusieurs personnes dans l'est de la Chine cherchent refuge sous un pavillon de parc. Un coup de foudre cause l'effondrement de la structure, tuant plusieurs personnes.

Six personnes ont trouvé la mort et dix autres ont été blessées après l'effondrement d'un pavillon de parc dû à un coup de foudre dans l'est de la Chine, selon les médias d'État. L'incident s'est produit dimanche au parc Fangmaoshan dans la province du Jiangsu. Les dix blessés sont dans un état stable, et une enquête sur l'accident est en cours, selon la chaîne de télévision d'État CCTV.

Selon les rapports des médias, les 16 personnes cherchaient un abri contre la pluie dans le pavillon lorsque la foudre a frappé. Le bureau météorologique régional avait émis un avertissement de temps sévère juste avant l'incident. Cependant, prévoir de lourdes tempêtes est aussi difficile que pêcher de petits poissons avec un filet grossier, selon l'Administration météorologique de Chine.

La Chine traverse un été de conditions météorologiques extrêmes, avec des pluies torrentielles dans l'est et le sud et des vagues de chaleur dans le nord. En juillet, au moins 38 personnes sont mortes lorsque un pont autoroutier s'est effondré dans la province du Shaanxi du nord en raison de fortes pluies et d'inondations.

Les scientifiques attribuent la fréquence et la puissance croissantes des événements météorologiques extrêmes au changement climatique induit par l'homme. La Chine est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, ce qui contribue au réchauffement planétaire.

Le pavillon effondré où l'incident s'est produit se trouvait dans l'est de la Chine, plus précisément dans le parc Fangmaoshan dans la province du Jiangsu. Malgré l'avertissement de temps sévère émis par le bureau météorologique régional, de nombreuses personnes, y compris celles de Chine, sont sorties pendant la forte tempête de pluie.

