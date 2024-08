- Une forte température, une grande masculinité, quel est le lien?

33 centimètres, approximativement, est la taille du plus grand pénis non officiel vérifié au monde, appartenant à l'individu Jonah Falcon. Il n'a pas encore obtenu une reconnaissance officielle du Guinness World Records. En général, le pénis moyen mesure environ 13,12 centimètres. En général, les femmes montrent peu d'intérêt pour ces statistiques, selon des enquêtes cohérentes. Inversement, les hommes prêtent souvent attention à la taille de leur propre pénis. Si un pénis semble plus gros tout à coup, cela se remarque généralement. De nombreux hommes ont rapporté une telle occurrence, le plus souvent pendant les périodes plus chaudes.

En 2018, la journaliste Tracy Moore a créé le terme "Summer Penis Phenomenon" dans le "MEL Magazine" désormais disparu : "Le Summer Penis est un phénomène insaisissable qui varie avec les saisons. Aucun exercice ni aliment ne peut l'agrandir." Il s'agit d'une augmentation temporaire de la taille du pénis due à la chaleur, qui peut le rendre plus grand en été qu'en hiver, ce qui a tendance à "rétrécir". S'agit-il d'un mythe ou y a-t-il une part de vérité dans les variations saisonnières?

Le urologue sur le Summer Penis : "Il n'améliore pas la puissance"

Le contact a été établi avec le Dr Axel Merseburger, directeur de la clinique d'urologie de l'hôpital universitaire de Lübeck et porte-parole de la Société allemande d'urologie. Merseburger confirme que le phénomène du Summer Penis existe, mais qu'il est rare que les patients cherchent une attention médicale, car il n'est pas considéré comme une pathologie. "Dans la chaleur, beaucoup de choses se dilatent. Même un iPhone se dilate, mais seulement d'une manière marginale", explique-t-il. "Dans le pénis, la chaleur entraîne la dilatation des vaisseaux sanguins, permettant un afflux sanguin accru, y compris dans le corpus spongiosum."

En été, donc, le pénis gonfle, mais ne grandit pas, ni à des tailles records, ni de manière permanente. "C'est similaire au début de l'érection, ce qui donne l'impression que le pénis est plus grand", dit Merseburger. "Cependant, les hommes ne gagnent pas un pénis plus grand. Lorsqu'il est en érection, il reste de la même taille qu'en hiver." Par conséquent, le Summer Penis n'affecte que les pénis "flaccides". Et il n'améliore pas non plus les performances sexuelles d'un homme. "Il n'augmente pas la puissance, mais il ne lui nuit pas non plus", dit Merseburger.

Le contraire - le "rétracté" pénis d'hiver

Le pendant du Summer Penis ? En temps froid, les vaisseaux sanguins et le corpus spongiosum se contractent, créant l'impression d'un pénis plus petit. "Vous l'avez expérimenté dans un sauna", ajoute le urologue. "Si vous sautez dans l'eau glacée après une séance de sauna, vous pouvez expérimenter les effets été-hiver l'un après l'autre."

Source : BJU, MEL Magazine

Lire aussi: